Conseils de déménageurs en série

Marie-Dominique Giguère: éviter les pièges

Le 1er juillet semble encore loin. Or, un déménagement, ça se prépare. Et comme, pour certains, le déménagement est une activité annuelle (ou presque), nous avons demandé à trois déménageurs aguerris de nous livrer leurs conseils.

Les aléas de la vie ont fait que Marie-Dominique Giguère a changé de logis huit fois depuis 2007. Alors le déménagement, elle connaît! Voici quelques-unes de ses astuces pour arriver prête au jour D.

Éviter le 1er juillet

«J'ai toujours évité de déménager le 1er juillet. Je trouve que déménager ce jour-là, c'est le plus grand bordel sur terre! Ne serait-ce que pour l'offre: c'est vraiment plus facile de trouver un appartement décent et abordable en dehors de cette date.»

Faire le tri... avant

«Mon gros travail avant de déménager, c'est de faire le tri de mes affaires, pour éviter de déménager des choses dont je ne me sers plus. Je pense que chaque déménagement a impliqué au moins un ou deux voyages avec une auto bien pleine à Renaissance pour me débarrasser des éléments inutiles.»

Des boîtes petites et solides

«J'essaie autant que possible de faire des petites boîtes. Mes préférées, ce sont celles de la SAQ, particulièrement efficaces pour emporter des livres et d'autres choses lourdes. D'ailleurs, je ne vais jamais chercher mes boîtes le samedi! La semaine, c'est plus tranquille pour les commerces.»