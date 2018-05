Récupérer l'eau de pluie: pourquoi pas?

Les propriétaires résidentiels composent dorénavant la moitié des clients de l'entreprise fondée en 2011; ils choisissent généralement des systèmes qui sont destinés à l'arrosage extérieur. Un réservoir de 1200 L est installé sous terre, à l'abri du gel. Il est approvisionné par des tuyaux enfouis et munis de filtres qui récoltent la pluie à la base des gouttières. L'eau est ensuite réacheminée vers un robinet extérieur grâce à une petite pompe électrique installée dans la maison. L'achat de l'équipement, évalué à 3500 $, de même que les travaux d'installation sont admissibles à un crédit d'impôt de 20 % en vertu du programme RénoVert. «Comme les villes permettent l'arrosage pendant des périodes bien précises, on peut arroser quand on veut avec un système de récupération d'eau de pluie, fait valoir Marie-Claude Chevrette. Avec 1200 L, on peut laver deux autos et arroser les plates-bandes et le jardin.»

Les toilettes aussi

Bien sûr, on peut très bien récupérer l'eau de pluie avec un simple baril acheté à l'épicerie ou en quincaillerie, mais on peut aussi aller un peu plus loin et se doter d'un réseau parallèle pour raccorder les toilettes de la maison. Pour ce faire, il faut toutefois filtrer l'eau encore un peu plus. «Le traitement dépend de l'usage, explique Sara Finley. Pour le jardin, il n'y a pas de traitement nécessaire, mais pour le reste, il existe des moyens faciles de filtrer l'eau. Les saletés entraînées dans les gouttières pendant les premières minutes de pluie - poussière, résidus d'excréments d'animaux et de feuilles mortes - peuvent être facilement enlevées, cela constitue 90 % des contaminants ciblés. On peut ainsi préserver l'état du baril, de la pompe et de la tuyauterie.»