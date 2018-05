Première maison: trouver la «perle rare»

La courte liste du premier acheteur

Il y a de nombreux frais liés à l'accès à la propriété, et les premiers acheteurs ont tout avantage à faire leur «courte liste» pour en mesurer l'ampleur. En voici quelques-uns...

Le déménagement

Allez-vous payer votre déménageur selon un tarif horaire, ou à forfait? Déménager coûte cher, et il est important de bien choisir l'entreprise de déménagement pour négocier les meilleurs tarifs. «Mais attention, soulève Me Sylvie De Bellefeuille, chez Option consommateurs, plus on s'approche de la date du 1er juillet, plus on risque de tomber sur des déménageurs qui s'improvisent... déménageurs.» Elle conseille de vérifier si le déménageur détient un permis de l'Association du camionnage du Québec, s'il est inscrit au Registraire des entreprises et s'il a déjà fait l'objet de plaintes à l'Office de protection des consommateurs.

Les taxes et droits de mutation

Il y a de nombreux avantages à devenir propriétaire. Mais qui devient propriétaire... paie des taxes foncières. Le taux de taxation varie selon les villes et la qualité des services municipaux. Il faut en tenir compte lorsqu'on achète une maison. Il faut également être en mesure de payer la «taxe de bienvenue» exigée par les municipalités aux acheteurs de propriétés. Ces droits de mutation, introduits il y a plus de 40 ans, représentent souvent une dépense de plusieurs milliers de dollars.

Le notaire

Les tarifs des notaires varient énormément selon la région où ils se trouvent, au Québec. «C'est à Laval que les tarifs sont les moins élevés [1250 $ par transaction, en moyenne], relève Émile Brassard, président de Notarié inc. Mais c'est à Gatineau qu'il en coûte le plus cher [2000 $, en moyenne].» Il explique cet «écart important» du fait qu'en Outaouais, il y aurait une pénurie de notaires, tandis qu'à Laval, la forte concurrence aurait fait chuter les prix. Vous vous apprêtez à passer chez le notaire? Sachez qu'environ la moitié de la facture servira à payer ses honoraires, et que l'autre moitié servira à payer des frais divers (Registre foncier, au Registre des droits personnels et réels mobiliers [RDPRM], etc.).

Autres dépenses

Dans la catégorie «autres dépenses», il faut souvent prévoir l'achat d'une tondeuse et d'articles de jardin, et peut-être même d'une souffleuse à neige. «Les frais d'installation peuvent grimper rapidement, résume Me De Bellefeuille, chez Option consommateurs. Il faut habiller les fenêtres, acheter de la peinture pour rafraîchir les pièces de la maison.» Cela signifie, selon la conseillère budgétaire et juridique, qu'il faut «voir plus loin» pour éviter de mauvaises surprises. En d'autres termes, il vaut mieux faire un budget serré pour mesurer sa capacité de payer... avant d'accéder à la propriété!