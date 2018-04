Le casse-tête des foyers à Montréal

Dès le 1er octobre 2018, beaucoup de Montréalais devront renoncer à leur foyer au bois. Même leurs cheminées ne pourront plus être utilisées. On les condamne ou on les met à niveau à coups de milliers de dollars?

À partir d'octobre prochain, dans les 19 arrondissements de Montréal, les seuls poêles et foyers au bois qui pourront encore être utilisés en dehors des pannes d'électricité prolongées seront ceux qui n'émettent pas plus de 2,5 g de particules fines à l'heure. Après avoir été lointaine et largement ignorée, cette échéance a maintenant un impact réel sur les transactions immobilières.

Dans le parc immobilier montréalais, encore peu de foyers au bois ont été convertis pour se conformer à la réglementation. L'opération est coûteuse. Avec la mise à niveau de la cheminée, elle peut facilement atteindre les 10 000 $.

Les propriétaires actuels et futurs acheteurs peuvent aussi choisir une option moins coûteuse, comme une conversion au gaz naturel, au propane ou à l'électricité. On peut aussi tout simplement condamner le foyer et sa cheminée.

«Les foyers, c'est comme les piscines creusées. Certains acheteurs veulent absolument les garder, d'autres veulent s'en débarrasser. D'une personne à l'autre, la perception est très différente», explique Alexandre Gosselin, courtier immobilier, Équipe Forgues et Gosselin (Sutton).

La présence d'un foyer, qu'il soit conforme à la réglementation municipale ou pas, se reflète très peu dans la valeur d'une propriété. Selon Alexandre Gosselin, à l'approche de l'échéance du 1er octobre 2018, la bonne pratique veut que les courtiers ajoutent une mention au sujet du foyer dans la fiche descriptive des propriétés mises en vente.