Que faire si le vendeur n'a pas terminé les rénos?

Les travaux d'entretien et de rénovation se déroulent rarement sans embûches et s'étirent souvent au-delà des délais prévus. Le résultat final pourrait s'avérer très différent de vos attentes.

Salle de bains, cuisine, chambres

Si des travaux de finition intérieure sont déjà bien avancés, vous voudrez également qu'ils soient terminés à votre satisfaction. Attention: une fois l'offre d'achat acceptée, le vendeur pourrait chercher à minimiser les coûts en optant pour des matériaux moins chers ou de la main-d'oeuvre bon marché.

Au cours de l'inspection préachat, demandez à l'inspecteur de bien documenter l'état des pièces qui subissent des rénovations et d'indiquer ce qu'il reste à faire.

Benoit Maunie, courtier immobilier chez Via Capitale du Mont-Royal, suggère aux vendeurs les précautions suivantes:

- obtenir les devis des entrepreneurs et la liste des matériaux;

- inclure une condition dans l'offre d'achat indiquant que les travaux doivent être exécutés à l'entière satisfaction de l'acheteur;

- pour encourager le vendeur à exécuter les travaux, préciser dans l'offre d'achat qu'une somme correspondant à 120 % des montants affichés sur les devis sera déduite du prix de la vente si les travaux n'ont pas été réalisés au moment du transfert de propriété chez le notaire;

- une fois les travaux terminés, faire une visite pour constater la qualité d'exécution et le choix des matériaux.

Arrêt des travaux!

Selon Benoit Maunie, la meilleure démarche consiste à ce que l'acheteur prenne les travaux à sa charge en échange d'une réduction de prix. «L'acheteur pourra faire terminer les rénovations à son goût, et le vendeur sera soulagé de ne plus avoir à gérer les travaux», dit le courtier.

Cette façon de faire simplifie la vente et diminue les risques: pas de conditions spéciales dans l'offre d'achat, pas de négociations de dernière minute et pas de travaux insatisfaisants. L'acheteur pourra mettre le paquet dans la rénovation de sa salle de bains ou choisir des matériaux plus économiques.

Marché compétitif

Le marché immobilier à Montréal est très vigoureux actuellement, de sorte que les vendeurs reçoivent souvent plus d'une offre d'achat pour leur propriété. Dans ce contexte, l'acheteur qui impose des conditions strictes en lien avec des travaux à terminer pourrait voir son offre écartée.

«En situation d'offres multiples, le vendeur aura tendance à choisir l'offre la plus simple. Si l'acheteur met des clauses trop lourdes, il risque de ne pas l'emporter», indique Benoit Maunie, courtier immobilier.

Une salle de bains à 5000 $ représente une fraction infime de la valeur d'une propriété de 400 000 ou 800 000 $, souligne Benoit Maunie. L'important, c'est que le vendeur choisisse notre offre, quitte à mettre la hache dans la salle de bains pour la refaire ensuite à notre goût!