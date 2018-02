Le radon, ce gaz qui tue

Des dispositifs pour mesurer la concentration de radon en quelques jours sont vendus dans les quincailleries. Cependant, il est fortement recommandé d'effectuer un test sur une période d'au moins trois mois.

La concentration de radon dans l'air peut varier d'une maison à l'autre dans la même rue. Elle varie aussi selon les saisons et le temps qu'il fait à l'extérieur. Il est préférable d'effectuer les tests pendant l'hiver, quand moins de radon s'échappe par le terrain couvert de neige et de glace et que le chauffage et la ventilation créent une pression négative à l'intérieur, ce qui engendre une succion des gaz sous la maison.

Dans les centres Voyages CAA-Québec, on peut se procurer un dosimètre pour 40 $, taxes et analyse en laboratoire incluses. On doit le laisser dans une aire habitée pendant au moins trois mois.

«Personne ne devrait faire l'autruche. Les tests sont très abordables, et les moyens d'atténuation sont simples et peu coûteux. En trois heures, l'entrepreneur installe un système qui diminue les infiltrations», explique Jacques Gobeil, directeur du service-conseil en habitation chez CAA-Québec.

Si le laps de temps entre l'offre d'achat et la prise de possession est trop court pour effectuer une mesure fiable, Jacques Gobeil suggère qu'une somme de 5000 $ soit conservée en fidéicommis chez le notaire. Selon les résultats, les fonds serviront à l'installation d'un système de dépressurisation ou seront versés au vendeur.

Atténuation

Les entrepreneurs spécialisés et certifiés en atténuation du radon sont rares au Québec. Joël Valois est l'un d'entre eux. La solution proposée consiste à sceller les ouvertures visibles et accessibles dans la dalle de béton du sous-sol, puis à installer un dispositif de dépressurisation.

Ce système comprend un tuyau qui s'enfonce sous la dalle, relié à un ventilateur scellé qui évacue vers l'extérieur l'air aspiré. Les matériaux et la main-d'oeuvre coûtent entre 2000 $ et 3000 $. Une fois l'installation terminée, on mesure à nouveau la concentration de radon pour s'assurer qu'elle se situe désormais bien en deçà des 200 Bq/m3.

Du radon partout

Pourcentage des habitations avec une concentration de radon supérieure à 200 Bq/m3 dans la grande région de Montréal

- Montréal: 6,9 %

- Laval: 12,1 %

- Lanaudière: 3,9 %

- Laurentides: 10,3 %

- Montérégie: 8,9 %

Source: Santé Canada, Enquête pancanadienne sur les concentrations de radon dans les habitations, 2012