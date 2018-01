Sournois barrages de glace sur la toiture

Déneiger le toit de sa maison

Ça pourrait donc provoquer des infiltrations. C'est pourquoi la Régie du bâtiment (RBQ) recommande de déneiger les toits, sans compter que le poids peut aussi causer des stress structurels aux bâtiments. On peut déneiger à partir du sol avec une pelle à toit munie d'un manche télescopique, mais la RBQ avertit toutefois qu'il s'agit d'une opération risquée.

«Il faut communiquer avec un bon couvreur pour dégager ça le mieux possible, corrobore Sylvain Anctil. Par exemple, si on tape sur la glace avec une hache, on risque de briser le bardeau, qui va perdre son étanchéité. Et comme le problème peut s'intensifier et même revenir, il faut aussi régler le problème à la source quand les conditions le permettront.» Il y a aussi des indices qui en disent long sur l'état d'une toiture: «Quand on voit que le bardeau commence à friser et que c'est uniforme sur l'ensemble du toit, c'est de l'usure normale, remarque M. Anctil. Mais si ça survient à un seul endroit, c'est un problème d'humidité qu'il faut régler.»

Enfin, pour les toits plats, la problématique est reliée aux variations de température. «Quand la neige s'accumule et qu'elle se mouille pendant un redoux, il peut arriver que l'eau ne s'écoule pas complètement, explique Sylvain Anctil. On se retrouve ainsi avec un barrage de glace qui forme un beigne autour du drain central. L'eau va s'accumuler sur la toiture et s'il y a un défaut d'étanchéité, il peut y avoir des infiltrations.»

Bien que les toits plats soient conçus pour supporter des charges de neige importantes, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller dégager la zone autour du drain. «Toutefois, si c'est gelé, on demande à un maître couvreur de réaliser le déglaçage à l'aide de produits non corrosifs pour ne pas endommager les membranes. Aussi, certaines membranes sont plus fragiles et plus glissantes, c'est le genre de détails faisant en sorte qu'il est recommandé de faire appel à un spécialiste pour déterminer la bonne façon de dégeler un toit», ajoute M. Anctil.