Préparer la maison pour recevoir

Préparez votre maison pour montrer ses plus beaux atouts.

Soigner la salle de bains

Bien sûr, elle doit être propre et la poubelle vidée, mais il faut aussi y mettre tout le nécessaire afin d'éviter que les convives soient mal à l'aise. Prévoyez donc suffisamment de rouleaux de papier hygiénique en vue (dans un panier, par exemple) et un vaporisateur (idéalement aux senteurs de Noël, comme du cèdre). Vérifiez qu'il y a assez de savon et mettez plusieurs serviettes à mains à disposition.

Prévoir un coin pour les enfants

On mange souvent tard les soirs de fête et les jeunes enfants n'aiment pas trop ça. Un service avant celui des grands leur permettra d'aller jouer tranquillement et de fêter à leur manière. Préparez un coin jeux avec des coussins, des couvertures, voire une cabane de fortune au cas où ils voudraient s'y assoupir. Nous avons notre propre bar, pourquoi ne pas créer le leur... avec des bonbons!

Fêter dehors

Les amoureux du plein air peuvent envisager de se regrouper autour du feu extérieur avec une boisson chaude ou encore de la tire sur neige avant ou après le souper. Dans ce cas, dégagez bien l'espace avant l'arrivée des convives, prévoyez le bois nécessaire pour raviver le foyer et mettez des sièges ainsi que des couvertures à disposition. Des chaufferettes seront aussi appréciées.