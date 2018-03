Comment choisir la bonne souffleuse?

M. Guglia vante les vertus de la Toro Power Max Heavy Duty 826 OXE. Elle tourne quasiment toute seule au bout du terrain, et on peut ajuster l'éjecteur d'une main, tout en continuant à travailler de l'autre. «C'est un gros plus que la chute [éjecteur] se manipule bien. Toro a réussi à faire ce système merveilleux garanti à vie, simple, et qui ne coûte pas cher. On a un super bon système chez Honda, mais ça prend deux moteurs électriques, et c'est beaucoup plus cher», signale M. Guglia.

Lors de notre passage chez Guglia et fils mardi, c'était la première tempête de l'hiver. On s'affairait ferme dans l'atelier. «La grosse différence entre ici et les grandes surfaces, c'est qu'ici, la machine est montée, préparée, lubrifiée, livrée avec démonstration à domicile», explique M. Guglia. Pour l'entretien, il faut se prendre d'avance, car les délais s'allongent quand on arrive en saison.

Mardi, les souffleuses neuves ou usagées partaient par groupes de six, sur des remorques, pour être livrées à leurs «heureux» propriétaires.

Les conseils de Jean Guglia

De la belle neige pour finir

Ne jamais finir le travail par la neige souillée de la rue. Finir avec de la belle neige pour nettoyer l'intérieur de la souffleuse.

Manque de rangement

Pas de garage, de cabanon ou de dessous de galerie pour entreposer une souffleuse? Il est toujours possible de l'entreposer dehors, à condition qu'elle soit protégée par une toile. Pour éviter de se la faire voler, on l'enchaîne, de préférence à l'avant. On peut aussi enlever une roue. «Les voleurs, quand c'est compliqué, ils laissent ça là», dit M. Guglia.