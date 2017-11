La fausse bonne idée du chauffe-eau sans réservoir

Dans beaucoup de pays, l'eau chaude domestique n'est pas stockée dans un volumineux réservoir. L'eau est plutôt chauffée «à la demande» par des appareils électriques ou au gaz. Ces technologies existent au Canada, mais ce n'est pas pour rien qu'elles ne sont pas répandues.

Conserver de l'eau chaude dans un réservoir exige de l'énergie, même quand elle n'est pas utilisée. Cependant, les pertes de chaleur et le gaspillage d'énergie sont minimes.

«La chaleur qui se dégage du chauffe-eau ne se perd pas dans le néant! Elle chauffe l'endroit où l'appareil est installé. Avec nos trois saisons sur quatre qui ne sont pas chaudes, il n'y a pas de mal à ça», explique Emmanuel Cosgrove, directeur général d'Écohabitation.

Notre climat et notre façon de consommer l'eau potable sont différents de ceux de l'Europe, fait remarquer Alain Chayer, copropriétaire de la Plomberie Roger Chayer. «L'hiver, le sol est gelé, et l'eau potable nous arrive très froide. Il faut énormément de puissance pour la chauffer rapidement à 70 °C.» Et comme la consommation d'eau ne nous est pas facturée, les quelques litres gaspillés en attendant l'eau chaude ne coûtent rien.

Pour alimenter un chauffe-eau électrique sans réservoir dans une maison chauffée à l'électricité, l'intensité disponible doit être augmentée de 200 à 300 ampères. Selon Alain Chayer, un modèle au gaz doit pouvoir produire 180 000 BTU, soit environ quatre fois plus de chaleur qu'un chauffe-eau au gaz avec réservoir. Les conduits d'alimentation en gaz peuvent devoir être modifiés.

Au moment d'acheter une propriété avec un chauffe-eau sans réservoir, il faut obtenir, de la part du vendeur ou d'un plombier, l'assurance de son bon rendement. Arrive-t-il à livrer une douche bien chaude au plus froid de l'hiver? Qu'arrive-t-il quand de l'eau chaude est demandée en même temps dans deux pièces?

Si l'installation d'un chauffe-eau instantané fait partie de vos projets, pesez bien le pour et le contre.