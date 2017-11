Gros plan sur la salle de bains

Quand il y a dans la même pièce trois appareils ou plus qui utilisent de l'eau et qui génèrent de l'humidité, les risques de se retrouver avec des dégâts sont élevés. Voici ce que l'on devrait retrouver - ou pas - dans une salle de bains.

Ventilation déficiente

Pas besoin d'extracteur d'air quand il y a une fenêtre dans la salle de bains? Détrompez-vous. Personne n'ouvre la fenêtre l'hiver pour laisser s'échapper l'humidité. Pour éviter la formation de taches gluantes au plafond ou de moisissure sur les murs, un extracteur d'air est essentiel. Choisissez un interrupteur avec minuterie, pour que la ventilation se poursuive plusieurs minutes après la douche.

Fenêtre dans la douche

L'eau qui rebondit sur votre épaule ira inévitablement se loger sur la vitre ou le cadrage d'une fenêtre dans la douche. Couvrez-la d'un rideau étanche. Mieux encore: éliminez-la. Les joints de coulis, la peinture et les moulures autour de cette fenêtre devront toujours être entretenus, pour éviter des infiltrations d'eau dans le mur et la prolifération de moisissures.

Toilette berçante

La toilette doit être bien fixée au plancher. On ne s'en sert pas pour se bercer! Il doit y avoir une valve sur son alimentation en eau, sinon, il sera impossible de la réparer ou de la changer sans couper l'eau dans tout le logement. Le trait de scellant autour de la base de la toilette n'est pas une bonne idée: si elle fuit, les eaux grises iront s'imbiber dans le sous-plancher sans qu'on s'en rende compte. Retirez-le.

Puits de lumière ancien

Rien de mieux qu'un puits de lumière pour apporter de l'éclairage naturel dans une pièce située au centre du logement. Si le lanterneau (la fenêtre au sommet du puits) est très ancien ou qu'il est doté de vitrages simples, une fenêtre est nécessaire au niveau du plafond, pour prévenir les fuites d'air chaud. Le puits sert aussi à évacuer les odeurs et l'humidité. La fenêtre au plafond doit pouvoir s'ouvrir facilement.

Prise électrique sécuritaire

Les prises à deux trous «Razor Only», c'est de l'histoire ancienne! À proximité de l'eau, il vous faut la prise électrique la plus sécuritaire qui soit, celle avec le bouton «Reset» et branchée sur une véritable mise à la terre. Cette prise contient un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT, ou GFI en anglais) qui sautera à la moindre différence de tension, tout juste avant que vous ne subissiez une décharge électrique.

Carrelage du bain et de la douche

Au-dessus de la baignoire et autour de la douche, le carrelage et ses joints de coulis doivent être impeccables. Sinon, de l'eau s'infiltrera dans les murs, c'est certain! On cherche les joints de coulis endommagés, on repère les carreaux fissurés. Si le carrelage bouge quand on pousse dessus, tout est à refaire.

Débit d'eau insuffisant

Ouvrez le robinet de la baignoire, puis celui du lavabo. Tirez ensuite la chasse d'eau de la toilette. Si le débit d'eau dans la baignoire ne devient plus qu'un mince filet, d'importants travaux de plomberie s'imposent. Le diamètre de l'entrée d'eau de l'immeuble pourrait être trop petit, des tuyaux en acier galvanisé pourraient être en fin de vie ou encore, des erreurs dans la disposition des tuyaux mériteraient d'être corrigées.

Des surprises... prévisibles!

Si vous prévoyez rénover entièrement une vieille salle de bains, attendez-vous à faire quelques découvertes qui feront augmenter l'ampleur des travaux. Il est très probable que le contreplaqué du sous-plancher soit en partie pourri, notamment sous la toilette. Des fuites de la baignoire ou du lavabo pourraient aussi avoir affaibli la structure du plancher. Ces matériaux seront à remplacer. En défaisant le vieux carrelage autour du bain ou de la douche, l'intérieur des murs pourrait s'avérer complètement noirci de moisissure. Une toute petite infiltration d'eau qui se produit tous les jours pendant plusieurs années peut causer d'énormes dommages! Vous pourriez aussi découvrir de la tuyauterie en acier galvanisé ou en fonte qui s'obstruera ou fuira tôt ou tard. Demandez à un plombier de remplacer cette tuyauterie désuète. Profitez-en aussi pour demander à un électricien de remplacer le vieux filage électrique sans mise à la terre. Faites ajouter une prise électrique s'il n'y en a pas.