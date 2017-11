L'incroyable durabilité des toitures d'ardoises

Élégante, chargée d'histoire et pleine de cachet. L'ardoise, comme matériau de recouvrement de toit, est aussi très durable... et très coûteuse. Après 100 ans, son remplacement peut devenir inévitable.

Elle trône sur les jolies mansardes du Plateau Mont-Royal, au sommet des demeures victoriennes de Westmount et d'Outremont et sur les toits de maisons ici et là dans les Cantons-de-l'Est. Plus d'un siècle s'est écoulé et elle a encore fière allure.

L'ardoise est une roche métamorphique sédimentaire. Elle se laisse façonner aisément en dimensions variées. On la retrouve en plusieurs couleurs : teinte noire et grise, bleue, pourpre, verte, rouge.

La plupart des ardoises résistent parfaitement à l'usure du temps. Cependant, certaines carrières ont livré des pierres moins dures et plus poreuses, qui absorbent l'humidité et finissent par s'effriter et se détacher des toits.

La principale cause de détérioration des toitures d'ardoises est surtout la détérioration des clous qui la retiennent au pontage du toit.

«À l'époque, la plupart des entrepreneurs ont utilisé des clous en acier plutôt qu'en cuivre. Les clous ont rouillé et ils sont rendus minces comme un cheveu», indique Pierre St-Jean, président des Toitures Tôle-Bec.

Ces clous devenus fragiles compliquent le travail de ceux qui voudraient effectuer des réparations ponctuelles sur un toit d'ardoises, explique Pierre St-Jean, dont l'entreprise est spécialisée dans la restauration de toitures anciennes. «Quand on vient frapper du marteau pour remplacer quelques ardoises, les attaches des autres cèdent. Dans les mois qui suivent une réparation, d'autres ardoises tombent.»

Étanchéité

De nos jours, les toitures d'ardoises sont toujours installées sur une membrane d'étanchéité qui couvre l'ensemble du toit. Des tôleries exposées ou recouvertes d'ardoise doivent protéger les noues et toutes les jonctions avec d'autres sections de toit ou d'autres éléments, comme une cheminée ou des boiseries. Les risques d'infiltration d'eau sont ainsi éliminés.

Sur les bâtiments anciens, l'ardoise ne convient qu'aux toits à forte pente (45 degrés ou plus). L'étanchéité est assurée seulement par le chevauchement de pierres. Sur une pierre longue de 50 cm, le pureau (la partie exposée) fait environ 20 cm.