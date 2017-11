À faire dehors avant l'hiver

> Ranger la tondeuse. Ne pas oublier de la vider de son essence, sans quoi, au printemps, il y aura de l'eau dans le «gaz», et ce ne sera pas une métaphore. «On vide l'essence, et on redémarre la tondeuse jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même», précise Olivier Dussault, de l'entreprise Jean Guglia & Fils.

> Nettoyer le filtre de la hotte de la cuisinière.

> Vérifier que les clapets extérieurs de la hotte et de la sécheuse sont en bon état.

> Laver les portes et fenêtres à l'extérieur.

> Laver les balcons une dernière fois avant l'hiver.

> Si vous avez une souffleuse, faire une mise au point ou, du moins, s'assurer qu'elle est en état de marche.

> Ramasser les feuilles mortes et les mettre dans des sacs de papier, à la rue, pour leur enlèvement. On peut aussi les déchiqueter et en faire du compost, pour le plus grand plaisir de notre pelouse et de nos végétaux.