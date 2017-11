Que faire avec son détecteur de fumée périmé?

Pierre-Marc Durivage

La Presse La Presse

C'est dans la nuit du 4 au 5 novembre que l'on revient à l'heure normale, et comme à l'habitude, on recommande de profiter de l'occasion pour vérifier l'état des piles des détecteurs de fumée. Mais s'ils ne fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on en fait? Y a-t-il une façon prudente de s'en débarrasser étant donné qu'ils contiennent des matières radioactives?