Habitation: s'éloigner pour acheter à moindre coût

Devenir propriétaire pour 200 000 $

Au Québec, il est toujours possible d'acheter une maison unifamiliale à 200 000 $ et même moins, mais dans d'autres marchés que celui de Montréal. Nous avons demandé à des courtiers immobiliers, qui sont sur le terrain, de se prononcer sur l'état de leurs marchés respectifs.

Trois-Rivières

prix médian d'une unifamiliale: 148 000 $

«Le marché de la revente se porte bien chez nous. Il y a trois ans, on avait un acheteur pour 13 vendeurs. Là, c'est un acheteur pour neuf vendeurs. C'est certain que les prix sont peu élevés, et augmentent très peu, mais dans la région, ça n'étonne personne. Les acheteurs savent combien ça vaut, une maison, en Mauricie. À vrai dire, si on compare nos prix avec ceux de Montréal, on pourrait dire qu'à Trois-Rivières, on va payer une maison le prix que vaut un terrain sans maison à Montréal!» - Martin Filion, courtier Proprio Direct, Trois-Rivières

Sept-Îles

prix médian d'une unifamiliale: 160 000 $

«Ça bougeait beaucoup jusqu'au mois d'août, c'était même excellent, mais depuis deux mois, il y a de l'incertitude en raison du ralentissement dans l'industrie minière. Le projet de Mine Arnaud est sur la glace et des PME ont cessé leurs activités. Les maisons se vendent sous l'évaluation municipale et on voit maintenant plus de maisons invendues sur le marché. Ce n'est pas une bonne nouvelle.» - Christian Truchon, courtier RE/MAX, Sept-Îles

Saguenay

prix médian d'une unifamiliale: 170 000 $

«C'est un marché très difficile. Il y a de 15 à 20 vendeurs pour un seul acheteur, et ça fait baisser les prix des maisons. L'économie n'est pas à son mieux dans la région, les banques serrent la vis aux emprunteurs, et ceux qui souhaitent vendre leur maison doivent parfois patienter jusqu'à deux ans avant de trouver preneur. D'ailleurs, on commence à voir des courtiers qui prennent des contrats de deux ans. C'est beaucoup!» - Manon Vaillancourt, courtière Royal LePage, Saguenay

Joliette

prix médian d'une unifamiliale: 198 000 $

«La tendance est à la hausse dans notre marché. Nous avons de plus en plus d'acheteurs qui viennent de l'est de Montréal et de Repentigny pour y trouver des maisons en vue de la retraite. Il faut compter environ quatre mois pour vendre une propriété d'environ 250 000 $, et jusqu'à neuf mois pour une maison de 300 000 $ et plus. Le marché de Joliette est favorisé par la présence d'un hôpital, d'un cégep, d'un musée. Et nous avons une usine, la Firestone, qui emploie 1500 travailleurs.» - François Coulombe, courtier RE/MAX, Joliette

Sherbrooke

prix médian (unifamiliale): 209 000 $

«Nous avons connu ces derniers mois une baisse d'activité dans le marché de la revente. J'ai organisé deux visites libres le week-end dernier et je n'ai pas eu un seul visiteur! À Sherbrooke, il se construit beaucoup de maisons neuves [plus de 200 nouvelles unités] et cela a un effet sur le marché de la revente des propriétés existantes. Et je vois de plus en plus de propriétaires essayer de vendre leur maison sans courtier, sans succès. Mais, de façon générale, les prix se maintiennent.» - Jean Saspiturry, courtier Via Capitale, Sherbrooke