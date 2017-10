Construire sa maison, le rêve d'une vie

De plus, comme pour une rénovation majeure, les décisions à prendre quant aux choix de finition sont interminables et occuperont la plupart de vos soirées et fins de semaine en magasinage et rendez-vous de toutes sortes. Gardez donc en tête qu'un chantier bien organisé vous aidera à respecter votre plan financier et votre échéancier. En fait, gérer son propre chantier, c'est d'abord une affaire d'expérience, pas d'économie. S'il est vrai qu'un entrepreneur vous facture des frais de gestion, il est aussi en mesure de négocier de bien meilleurs prix que vous, tant pour les matériaux que pour la main-d'oeuvre... en plus d'avoir déjà l'expérience de plusieurs projets derrière sa poche à clous! L'idée de prendre une année sabbatique pour vous faire constructeur pourrait, en fin de compte, vous coûter cher!

Un palais coûte cher à construire, pas toujours à acheter

Faites attention au budget consacré au projet: ce n'est pas parce que vous obtenez une qualification de 500 000 $ auprès d'une banque qu'il faut viser ce seuil. Il faut plutôt respecter la valeur marchande des comparables du secteur, c'est-à-dire des autres maisons du quartier, et rester raisonnable. Lorsqu'on planifie une construction neuve, le choix est tellement vaste pour construire une belle propriété totalement adaptée à vos besoins (du moment) qu'il est facile de se perdre dans les suppléments, et difficile de savoir où se limiter pour respecter son budget. Mais surtout, ne coupez pas dans la qualité. Je ne parle pas ici d'un comptoir en granit au lieu du stratifié, mais plutôt de l'importance d'investir dans ce qui saute moins aux yeux, mais assure le confort, comme le système de ventilation, l'isolation, l'étanchéité et l'imperméabilisation, entre autres.

Pour ne pas que votre maison de rêve tourne au cauchemar, voici mon principal conseil: ayez recours à un entrepreneur!