Le dur labeur d'emménager chez des fumeurs

Rideaux, tapis, matelas, coussins: aux déchets! «Dans les rideaux et les armoires de mélamine, l'odeur est tellement imprégnée qu'il n'y a rien à faire», dit l'entrepreneur David Fall, propriétaire de Dacka Construction. Les murs peuvent être lavés et repeints, mais dans le cas des portes, aussi bien s'en procurer des neuves à 50 $ l'unité, suggère-t-il.

Il pourrait aussi s'avérer préférable de remplacer les électroménagers, les luminaires, les thermostats et les plinthes chauffantes, plutôt que de déployer des efforts pour les nettoyer.

Remettre en état l'ancien logement d'un fumeur peut coûter très cher. Cela doit donc se refléter dans le prix de vente. Dans un sondage auprès de courtiers immobiliers ontariens commandité par la société pharmaceutique Pfizer en 2003, le tiers des répondants ont indiqué que la fumée de cigarette réduisait la valeur d'une propriété de 10 à 19 %. Un autre tiers étaient d'avis que la réduction de la valeur était de 20 à 29 %. Plus du quart (27 %) des courtiers ont déclaré que la plupart des acheteurs de maisons ne choisiraient jamais la propriété d'anciens fumeurs.

Libération lente

La libération graduelle des contaminants de la fumée de cigarette imprégnés dans les matériaux et leurs impacts sur la santé sont des phénomènes peu étudiés. On sait cependant que dans un logement qui a été nettoyé, les odeurs persistent. On les perçoit notamment lorsqu'on rentre chez soi après quelques jours d'absence et qu'il n'y a eu aucune circulation d'air.

En 2010, la revue scientifique Tobacco Control a publié une étude de l'Université d'État de San Diego qui révèle que les nouveaux occupants de logements d'anciens fumeurs sont exposés à la fumée de tabac tertiaire. Les chercheurs ont détecté des taux de nicotine plus élevés sur les doigts et des taux de cotinine plus élevés dans l'urine chez les non-fumeurs ayant emménagé chez d'anciens fumeurs plutôt que chez d'autres non-fumeurs.

Les auteurs en concluent que «la fumée de tabac tertiaire s'accumule dans les logements des fumeurs et demeure en place après leur départ, même quand le logement demeure vacant pendant deux mois et qu'il est nettoyé et préparé pour de nouveaux occupants».