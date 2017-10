Des logements sans obstacles

Contrainte... ou avantage?

Ce type de logement demeure l'exception dans le marché résidentiel privé. Comment renverser la vapeur? Société Logique, dont la mission est de promouvoir la création d'environnements universellement accessibles, constate que la notion même d'accessibilité universelle, bien que de plus en plus connue, n'est pas attirante.

«Elle ne rapporte pas un cent aux promoteurs et est associée aux rampes d'accès et au logo des personnes handicapées, déplore Isabelle Cardinal, directrice des services de consultation de l'organisme à but non lucratif. C'est pourquoi personne ne s'en préoccupe. On se retrouve avec des constructeurs et des acheteurs qui n'en veulent pas et une réglementation qui n'exige rien.»

Las de prêcher dans le désert, les membres de Société Logique changent de cap, préférant parler de design universel.

«C'est plus large, souligne Angélique Liard, consultante auprès de l'organisme. Cela veut dire concevoir en pensant aux besoins de tous, incluant ceux qui se cassent une jambe et ont temporairement de la difficulté à se déplacer. Pour susciter de l'intérêt, il faut que le design universel soit vu comme un avantage pour tous et non comme une contrainte.»

La population vieillit, il faut voir les choses autrement, pour tenir compte de ceux qui voient ou entendent moins bien, qui ont de la difficulté à se pencher ou embarquent moins facilement dans la baignoire, renchérit Isabelle Cardinal.

Une réflexion est engagée. La Régie du bâtiment du Québec travaille pour comprendre les enjeux et mieux y répondre, indique Rym Raoui, architecte à la direction du bâtiment et des installations techniques. «L'objectif, c'est de faire évoluer les façons de faire et les pratiques pour arriver à des villes plus inclusives», précise-t-elle.

Dans le domaine résidentiel, par exemple, le processus d'élaboration d'un règlement est en cours pour permettre une plus grande accessibilité et adaptabilité à l'intérieur des logements, dans les nouvelles constructions de plus de huit logements et de plus de deux étages, qui ont une entrée accessible au rez-de-chaussée et un ascenseur.

«Le volet réglementaire peut aider, mais la sensibilisation est aussi essentielle, souligne Mme Raoui. Des éléments peuvent faciliter l'accessibilité sans être coûteux.»

Un exemple? L'installation de poignées à levier, plutôt que rondes. Il suffit d'y penser pour que tous puissent ouvrir les portes plus facilement, peu importe leur condition...