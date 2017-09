Un bon investissement, la mise en valeur résidentielle?

Quelles erreurs doit-on éviter?

Pas besoin de tout changer - les portes et fenêtres - ou de faire des rénovations extravagantes. C'est trop d'argent investi pour ce que cela va vous rapporter. À moins de posséder une maison de prestige, oubliez le comptoir de quartz, qui n'ajoute pas de valeur à votre maison. Souvent, il suffit de réorganiser, nettoyer et désencombrer. Il faut tirer profit des forces de la maison pour y diriger les regards.

Combien doit-on investir?

J'incite mes clients à faire eux-mêmes la plupart des travaux. Cela prend du temps, mais diminue la facture. Autre truc pour diminuer les coûts: on prend tout ce que l'on peut réutiliser. S'il n'y a pas de travaux majeurs à effectuer, on peut redonner un look plus moderne à une salle de bains pour 100 $. Pour une cuisine, il est possible de s'en tirer avec un budget de 1000 à 2000 $. Il suffit alors de changer le dosseret, d'installer un nouveau comptoir stratifié, de changer les luminaires et de donner une nouvelle couche de peinture. Le «home staging» ne coûte pas une fortune. Si on ne sait pas par où commencer ni quoi faire, on peut demander une consultation à un spécialiste du domaine. Cela coûte en moyenne 200 $ pour une heure et demie.

Est-ce une garantie de vente?

Malheureusement, non. La plupart du temps, on atteint son objectif. Les gens ont investi un minimum et la maison s'est vendue à un bon prix, rapidement. Toutefois, même si le taux de réussite est bon, il arrive que ça ne fonctionne pas. On vend du rêve. Il sera difficile de vendre si un train passe dans la cour, s'il y a beaucoup de travaux à faire ou s'il y a des vices apparents.