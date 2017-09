Les défis de la colocation

L'ABC de la colocationColocation. Un mot qui évoque pour plusieurs un logement d'étudiants à la propreté un peu douteuse et au décor pas toujours harmonieux. Mais il est possible de rendre l'expérience enrichissante, sur le plan tant personnel que financier.

«Quand les règles sont claires, ça facilite les choses, soutient d'entrée de jeu Hélène Belleau, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. Mais j'aurais tendance à dire que les gens entrent en colocation par nécessité, alors ce n'est pas nécessairement très planifié. Surtout si c'est une première location et que l'on est en apprentissage de l'autonomie.»

La chercheuse vient justement d'entreprendre une étude exploratoire pour comprendre comment se passe la vie quotidienne en colocation. «Il existe un large spectre de types de colocation, certains où les colocataires sont très indépendants et d'autres qui s'apparentent à des communes, explique-t-elle. La nourriture est partagée, on perçoit même l'expérience comme un idéal social de consommation plus responsable. On n'agit plus simplement par souci d'économie, mais davantage par engagement social.»

C'est le cas de La Cafétéria, le nom que s'est donné un groupe de colocataires formé de quatre hommes et trois femmes qui vivent en communauté dans deux logements d'un immeuble d'Hochelaga-Maisonneuve. «Ce n'est vraiment pas comme une commune, où tout le monde vit ensemble, prévient Laurent Levesque, l'un des initiateurs du projet, lancé il y a huit ans. Nous disposons de plusieurs espaces de séjour qui permettent aux gens d'être seuls, alors qu'ailleurs, ça peut être plus actif.»

«Ce n'est pas parce qu'on est plusieurs que l'on veut être tout le temps avec les autres. On a besoin d'équilibre entre espaces personnels et participatifs.»

Le logement principal compte six chambres à coucher, la cuisine, un salon, une salle à manger, un atelier et deux salles de bains. À l'étage, on trouve deux autres chambres, une cuisine et un salon. L'espace foisonne donc d'espaces de vie.

Mais la personne qui voudrait se joindre au groupe doit savoir qu'il ne s'agit pas simplement de partager un toit et quelques factures. «On conserve les bénéfices économiques de la colocation, mais on construit au-dessus un projet collectif, explique Laurent Levesque qui, incidemment, travaille dans le milieu de l'habitation collective. Le logement, c'est plus qu'un toit, c'est un milieu de vie.»

Des colocataires triés sur le volet

Le modèle est possible parce que chacun respecte un mode de fonctionnement bien huilé. «Toutes les factures de bouffe sont mises en commun. On organise des activités ensemble, des soupers collectifs. Le système évolue depuis qu'on l'a créé, ajoute Laurent Deslauriers. On en parle dans des réunions mensuelles, on aborde aussi les façons d'exprimer notre mécontentement.»

Le groupe ne choisit donc pas ses colocataires à la légère. «Notre processus de sélection est assez intense, reconnaît Richard Lavoie-Levasseur, le dernier à s'être joint à La Cafétéria. J'ai d'abord passé un week-end avec eux, et ensuite une semaine complète. Il faut apprivoiser beaucoup de choses en peu de temps. C'est un peu paradoxal: on voudrait être le plus inclusif possible, mais notre système peut s'avérer difficile pour certaines personnes qui ne partagent pas nos valeurs ou qui ne sont pas issues de nos cercles socioéconomiques. Si les gens ne sont pas à l'aise avec notre façon de faire, ils vont naturellement s'isoler et s'auto-exclure. Quand ça va bien, c'est cool, mais si tu es mal dans ta peau, ça peut être difficile...»

Mais tous s'entendent pour dire que les efforts d'intégration requis valent largement le coût. «C'est un lieu d'empowerment extraordinaire, un lieu de communication de projets sans pareil, on est une vraie communauté, des amis. D'ailleurs, j'ai bien hâte de retrouver ma gang», avoue Laurent Deslauriers, actuellement en voyage dans l'ouest du pays.

Chacun pour soi

À l'autre bout du spectre, Noémie Gagnon et Marie-Pierre Cantin viennent de commencer leurs études collégiales au cégep Garneau de Québec. À 17 ans, elles en sont à leur toute première expérience de colocation. «J'ai pensé faire l'aller-retour chaque jour entre le cégep et la maison de mes parents, à Saint-Raymond, mais ils voulaient que je me concentre sur mes études. Comme les heures sont comptées, c'était la meilleure option», explique Marie-Pierre Cantin.

Quant à l'organisation de la vie en colocation, elles ont opté pour la simplicité: «On n'a pas encore de règles pour l'instant, souligne Noémie Gagnon. On met notre vaisselle en commun, au salon, on partage tout. Mais on sépare nos trucs de salle de bains et la bouffe.»

En cas de pépin, les filles comptent sur leur grande amitié. «On a joué cinq ans au basket ensemble, je connais le caractère de Noémie, on s'entend bien, soutient Marie-Pierre. On n'est pas gêné de se parler, je suis capable de tout lui dire.» Et surtout, elles sont conscientes que la communication restent la clé de tout.