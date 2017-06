Dehors, les bibittes!

Découverts en inspection préachat, les fourmis, cloportes, mille-pattes, mouches, blattes et autres petites bêtes à six pattes et plus ont de quoi faire déchanter bien des acheteurs. Il est pourtant très facile de convaincre cette faune de rester à l'extérieur.

La plupart de ces bêtes sont inoffensives. Seules les fourmis charpentières peuvent s'établir à demeure et affaiblir le bois de la charpente. Les blattes, vers et mouches s'attaquent aux aliments et déchets oubliés, mais ne font rarement plus que des dommages de surface aux matériaux.

«Si on ne veut pas d'insectes, on s'arrange pour qu'ils demeurent à l'extérieur. Toute fuite de chaleur, toute ouverture mal colmatée est un carton d'invitation», indique Robert Loiselle, entomologiste retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Au printemps, les insectes sont attirés par la chaleur qui fuit par un seuil de porte, une fenêtre ou une ouverture qui sert à l'électricité, la plomberie ou la ventilation. À l'automne aussi, quand les nuits rafraîchissent, ces animaux cherchent à se réchauffer à l'intérieur.

Pour prévenir l'intrusion d'insectes, on bouche tous les trous:

• ajuster les coupe-bise autour des portes et fenêtres;

• refaire les joints de calfeutrant endommagés ou manquants;

• sceller le pourtour des sorties de ventilation;

• colmater toute fissure ou autre ouverture dans la fondation;

• réparer ou changer les moustiquaires endommagées.