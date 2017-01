Bien organiser le rangement d'après-Noël

Emballer les ornements de Noël et organiser leur rangement adéquatement simplifient la tâche et contribuent au plaisir de tout remettre en place quand revient le temps des festivités. Voici les astuces de la designer d'intérieur Gabriela Sube Avalos pour tout stocker, des boules délicates aux couronnes encombrantes.

ORNEMENTS FRAGILES PROTÉGÉS

Conserver les boîtes d'oeufs pour y mettre un ornement par compartiment.

Empiler les décorations dans les casiers de boîtes à vin en carton. Alterner boules cassantes et décoration en tissu afin d'éviter les bris.

Utiliser des brochettes pour créer des tringles dans une boîte en carton (comme dans un classeur) et y suspendre les boules.

GUIRLANDES DÉMÊLÉES

Introduire les guirlandes de perles dans des bouteilles en plastique à petit goulot.

Faire des encoches de part et d'autre d'un morceau de carton et y enrouler les guirlandes lumineuses.

Entourer les guirlandes de lumière autour d'une grosse boîte à café ou d'une boîte d'oeufs.

Poser la guirlande lumineuse à plat et l'enrouler dans du papier Kraft ou ciré.

COURONNES SUSPENDUES

Mettre la couronne sur un cintre et la protéger avec un sac en plastique avant de l'accrocher verticalement dans un placard.

L'enfiler sur une barre à cravates.

La suspendre à un crochet placé sur un mur à l'intérieur d'une penderie.

SAPIN ENVELOPPÉ

Introduire l'arbre dans un gros sonotube (en quincaillerie).

Entourer le sapin d'une pellicule plastique résistante utilisée pour protéger les objets fragiles lors des déménagements (Saran Wrap). Effectuer cette tâche à deux et répéter l'opération deux ou trois fois pour bien protéger le conifère. Pour les plus pressés, cette méthode permet d'emballer l'arbre encore décoré.

EMBALLAGES CADEAUX ACCESSIBLES

Rassembler les rouleaux verticalement dans une petite poubelle cylindrique ou dans un contenant à sacs fixé à l'intérieur d'une porte.

Placer les rouleaux dans une housse à robe équipée d'une fermeture éclair et l'accrocher dans une penderie.

Glisser plusieurs rouleaux de rubans à cadeaux sur un support à essuie-tout.

BOÎTES ORGANISÉES

Selon les besoins de chacun (type de maison, nombre de décorations), on peut regrouper les ornements de différentes façons :

Par espace (salon, salle à manger, extérieur) pour pouvoir sortir une boîte à la fois.

Par couleur ou par thème, pour s'inspirer et pouvoir changer l'ambiance chaque année.

POUR REPÉRER FACILEMENT LES DÉCORATIONS

Photographier le contenu des boîtes et coller le visuel dessus.

Étiqueter les boîtes en indiquant ce qui s'y trouve.

ESPACE ADAPTÉ

Mis à part les papiers cadeaux et les rubans, toutes les décorations de Noël servent une seule fois dans l'année. On exploite donc les endroits difficiles d'accès pour les stocker :

Les étagères du haut des armoires de cuisine et des penderies

Les côtés ou le fond des placards profonds

Les coins des armoires en forme de « L »

Le dessous de l'escalier

Le vide sanitaire (semi-sous-sol), à condition d'utiliser des boîtes hermétiques et résistantes à l'humidité (plastique).

On peut aussi utiliser la place sous le lit, sous une banquette, dans un coffre, une valise. Enfin, si on a un garage fermé, on tire profit des murs en y fixant des étagères pour ranger tout son stock, y compris le sapin.