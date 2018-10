Attirants flips de luxe

Il ajoute que les réglementations sont très strictes en matière d'urbanisme dans le Plateau et à Outremont, que les projets ne sont pas facilement autorisés, ce qui implique du temps et des coûts supplémentaires. Il faut donc avoir les reins solides et accepter de modifier les plans ou encore de changer les matériaux pour répondre aux demandes, souvent faites dans un souci de respect du patrimoine et d'homogénéité visuelle.

Oser l'excentricité

Michael Courrier a choisi d'investir dans le luxe pour deux raisons principales: «Pas mal de gens sont capables d'acheter des propriétés à 300 000 $, mais pas à plus de 1,5 million. Il y a donc moins de joueurs dans cette niche-là.» C'est l'une des raisons qui l'ont motivé dans son choix, mais le facteur essentiel est sa passion pour les belles choses. «C'est le fun de travailler dans de beaux quartiers, avec de beaux matériaux, de pouvoir faire des choix sans trop de restrictions budgétaires, ce qui n'est pas le cas des flips standards. Aussi, ces derniers sont conçus pour plaire à tout le monde. Dans un flip de luxe, on peut s'éclater en design, faire quelque chose d'unique, de spécial que les gens voudront se payer.»

Et le design, c'est une facette du travail que son associé et lui adorent. «Quand on est à cette étape-là, on s'assoit et on crée le design en maximisant l'espace, car chaque pied carré vaut très cher. Ensuite, l'architecte peaufine et réalise les plans aux normes. On veut que ce soit beau, utile et pratique.» Mais avant d'en arriver là, la sélection du projet et le choix des intervenants sont déterminants.

Avoir une vision et tomber en amour

«Les gens me demandent où je trouve mes projets; ils pensent qu'ils ne sont pas sur le marché. Pourtant, c'est souvent le cas. Il y a des maisons qui sont en vente depuis longtemps parce qu'elles sont chères. Il faut creuser un peu, avoir une vision, se demander si on peut agrandir, transformer l'endroit, utiliser le terrain. Aussi, il faut avoir un bon réseau de courtiers, qui savent ce que l'on fait et dans quel secteur. Quand un produit sort, ils se précipitent pour me l'envoyer. C'est bénéfique pour moi et pour eux, car leur envoi est ciblé et ils ne perdent pas de temps», poursuit le copropriétaire de Dorem Leanor.

Le premier critère de choix reste l'emplacement. «On le dit toujours, mais c'est ultra-important. Même à l'intérieur du Plateau, j'ai mes secteurs favoris et, dans le quartier même, je tiens compte de la tranquillité de la rue, de la proximité des services, de la végétation environnante, du voisinage ou encore de l'ensoleillement de la cour. Rien ne peut être laissé au hasard, et je dois tomber en amour avec le lieu», dit-il. Ces éléments sont décisifs pour que le projet soit fructueux. «Il faut aussi s'entourer de professionnels avec lesquels on se sent à l'aise, que ce soit le partenaire financier, l'ingénieur en bâtiment, l'évaluateur, l'entrepreneur, le courtier ou le designer», dit le promoteur.