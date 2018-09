Habitations durables: après la Chine, le Sud-Ouest de Montréal

Vaillants, les étudiants des universités McGill (en architecture et en ingénierie) et Concordia (en ingénierie et en beaux-arts) comptaient dans leurs rangs quelques étudiants du Collège Vanier et de Polytechnique Montréal. Se serrant les coudes, ils ont été les seuls à bâtir eux-mêmes leur prototype.

«Les étudiants des autres équipes étaient sur leurs ordinateurs, à l'air climatisé. Ils ont confié la construction de leur habitation à des ouvriers chinois. Leurs souliers étaient encore luisants à la fin de la compétition. Pas les nôtres», indique Rémi Dumoulin, étudiant à la maîtrise en génie du bâtiment à l'Université Concordia.

Résultat: leur bâtiment a été le mieux construit, indique Michael Jemtrud, extrêmement fier du travail d'équipe effectué du début jusqu'à la fin. En plus des trois premiers prix pour l'architecture, la viabilité commerciale et les communications, l'équipe montréalaise est revenue avec deux troisièmes prix pour l'ingénierie et l'innovation. De belles récompenses pour la centaine d'étudiants qui a participé à l'aventure au fil des trois dernières années, estime M. Jemtrud.

«Nous avons remporté le prix le plus prestigieux, pour l'architecture, précise-t-il. C'est l'épreuve à laquelle le jury accorde le plus de temps, de jour et de nuit.»

Un modèle montréalais

Plutôt que de concevoir une maison unifamiliale détachée, comme requis, Team Mtl a présenté une maison en rangée typique du marché montréalais, répondant aux besoins d'une population urbaine en constante évolution.

L'habitation de deux étages comportait deux espaces séparés pour offrir une plus grande flexibilité. Les deux sections pourraient être occupées par une seule famille ou par une famille désirant habiter près de parents âgés. La partie à l'arrière pourrait aussi servir de bureau à domicile ou de logement pour des clients Airbnb, par exemple.