Un rez-de-chaussée réinventé

(COWANSVILLE) Se lancer dans des rénovations, c'est souvent partir tête baissée vers l'inconnu. Imprévus, compromis, bonnes (ou moins bonnes) surprises, on peut s'attendre à tout, sauf à s'ennuyer! L'équipe de Maison a suivi quelques projets de rénovations, du début à la fin du chantier. Pour commencer cette série, nous vous présentons le réaménagement d'une cuisine à Cowansville.

Jean-Charles Hébert et Marie-Josée Normandin discutent avec leur architecte, Francis Pelletier (au centre), avant le début des travaux dans leur salle à manger.

Rénover plutôt que déménager

Jean-Charles Hébert et Marie-Josée Normandin nous reçoivent dans leur lumineuse maison de Cowansville. Entourés de leurs chiens Paris et Oxmo, ils semblent parfaitement à l'aise dans leur cuisine aux teintes marine et doré, surmontée d'un majestueux îlot en quartz. Mais il n'y a pas si longtemps, le rez-de-chaussée de leur maison était à mille lieues de ressembler à ceci... Voici, pas à pas, l'histoire de leurs rénovations.

Jean-Charles Hébert et Marie-Josée Normandin ont toujours aimé leur belle grande maison, qu'ils possèdent depuis presque 25 ans. Toutefois, entre les enfants qui grandissent et la vie qui fait son oeuvre, leurs besoins ont bien changé au fil des années, avec pour résultat que la configuration du rez-de-chaussée n'était plus optimale.

«Nos deux grands garçons ont maintenant des conjointes, et l'un d'entre eux vient d'avoir un bébé. Dans la famille, tout le monde aime mettre la main à la pâte pour cuisiner. Alors six adultes, quatre chiens et un bébé dans cet espace, c'était non», raconte Marie-Josée, peu avant le début des travaux, alors que nous rencontrons le couple chez eux.

En effet, la cuisine existante est relativement petite, en plus d'être fermée par des cloisons, ce qui la rend peu fonctionnelle et empêche la lumière d'y entrer. «La cuisine est sombre, même si on est en plein jour», remarque l'architecte Francis Pelletier, présent aussi à la visite. Avec ses collègues de la firme L'Abri, c'est lui qui travaillera sur le projet, de concert avec le couple.

À l'opposé, le salon à l'avant, où débouche la porte d'entrée principale, possède d'avantageuses dimensions... qui ne sont pas souvent mises à contribution! La famille et les amis préfèrent se rassembler dans le séjour, plus chaleureux, situé à l'autre extrémité du rez-de-chaussée. «On va rarement dans le salon. C'est de l'autre côté que ça se passe», affirme Jean-Charles. Le séjour est d'ailleurs situé juste à côté de l'entrée de service, qui sert de véritable porte d'entrée à la maison.

Pour toutes ces raisons, il fallait procéder à un changement. Partir ou rester? Au lieu de vendre, le couple a préféré entreprendre des rénovations. «On a décidé de réinvestir dans notre maison plutôt que d'aller ailleurs», résume Marie-Josée.

Toutefois, les premières propositions que les propriétaires ont reçues de la part de designers ne les satisfaisaient pas. Ceux-ci réaménageaient la cuisine, soit, mais en gardant toujours la même conception de l'espace.

C'est quand Francis est arrivé que la lumière a jailli... littéralement.

«En trois secondes, Francis a dit: pourquoi vous ne mettez pas votre cuisine là-bas?», se souvient Jean-Charles Hébert.

«Là-bas», c'est donc l'idée d'allonger la cuisine vers ce salon d'apparat qui ne sert pas (sauf pour mettre la cage du chien!). Afin d'y arriver, il faut abattre les deux murs qui cloisonnent la cuisine et la salle à manger. Ce qui permettra une utilisation beaucoup plus logique et rentable des pieds carrés.

L'intervention ne touchera pas le reste du rez-de-chaussée, soit le séjour préalablement mentionné, ainsi que deux bureaux à domicile - un pour chaque membre du couple - et une salle de bains. Quant aux chambres, elles se trouvent à l'étage.

Au moment où nous les rencontrons au mois de mai, Jean-Charles et Marie-Josée prévoient que les travaux commenceront au début du mois de juin, pour se conclure environ six semaines plus tard. Atteindront-ils ce but? C'est ce que nous verrons...