Maison nomade

Roulotte, autocaravane, Airstream, Boler... l'été porte les rêves de vie nomade. Sur les routes, dans les forêts, les déserts, mais aussi de plus en plus dans les jardins, le logement sur roues copie les codes de la maison. Nous sommes allés à la rencontre de propriétaires de cet habitat dans le vent.

Airstream 5 étoiles

Le temps d'un chantier à Boucherville, les entrepreneurs Félix Lavallée et Andréanne Robitaille-Piette se sont installés chez Jeanine, un Airstream rutilant de 1972 avec tout le confort pour les quatre saisons. Ils nous ont ouvert la porte de leur intérieur fraîchement investi.

Félix Lavallée et Andréanne Robitaille-Piette n'avaient jamais envisagé d'acheter un Airstream jusqu'à un heureux concours de circonstances. «Nous apprécions les choses vintage avec une histoire», raconte Félix. «Cela faisait un moment que nous suivions le compte Instagram @themoderncaravan, qui présente des rénovations d'Airstream, mais nous n'avions ni le temps ni l'espace pour cela», poursuit-il. Un modèle aperçu sur Kijiji en mai 2017 les fait changer d'avis. «Il était vendu 4000 $ alors qu'il devait en valoir 2000 ou 3000 $ de plus [NDLR: un Airstream neuf coûte environ 140 000 $]. Nous nous sommes dit qu'il fallait l'acheter, quitte à le revendre ensuite», confie Félix.

Un mois plus tard, le jeune couple de designers-entrepreneurs derrière la firme Félix & Co, qui vit et travaille à Montréal, découvre une maison du XIXe siècle à vendre à Boucherville. Les lourds travaux de rénovation en perspective découragent les visiteurs. «Mais nous ne parvenions pas à sortir cette maison extraordinaire de notre tête, se souvient Félix. Cela faisait un moment que nous rêvions d'en rénover une pour la revendre.» Les entrepreneurs finissent par acquérir celle-ci en octobre avec l'idée d'y vivre pendant les travaux sur le modèle du couple de designers américains Jersey Ice Cream. «Malheureusement, nous nous sommes vite rendu compte que ce serait difficile, vu son état. Nous avons alors décidé de quitter notre appartement et notre atelier de Montréal pour nous installer dans l'Airstream que nous venions d'acheter», explique Andréanne.

Jardin suspendu

La caravane qui a, elle aussi, subi les outrages du temps doit être l'objet d'importantes rénovations.

«Le plus gros défi a été la mécanique que nous avons complètement refaite. Et la salle de bains diminuée de moitié pour pouvoir aménager une grande cuisine, car nous aimons tous les deux préparer de bons plats», indique Félix Lavallée.

Un comptoir en merisier et des armoires en carton alvéolé et marmoleum rose pâle avec des poignées en laiton récupérées dans la maison adjacente composent un espace reposant.

Andréanne et Félix ajoutent à leurs préparations des herbes du petit jardin improvisé peu après leur installation au cours de la canicule du mois de juillet. Les planches en espalier adossées à la caravane et garnies de plantes et de légumes permettent une isolation supplémentaire, notamment appréciable pour le frigo. L'intérieur de la roulotte est resté étonnamment assez frais cet été. «L'espace est tellement petit qu'il refroidit rapidement grâce à un système d'air conditionné. Lors des journées les plus chaudes, nous venions nous y réfugier, car il n'y faisait que 22 °C», souligne le designer.

Minimalisme de règle

Le couple, qui aime recevoir la famille et les amis, a privilégié un grand coin repas qui fait aussi office de bureau. Toute l'administration est cachée dans les banquettes, et le linge est rangé dans les armoires et sous le lit pour ne laisser à la vue que quelques livres de cuisine et de design, un bar et une petite décoration. «Nous sommes passés de 2000 à 200 pi2», souligne Félix. «Nous avons chacun un tiroir et nous partageons une penderie», précise Andréanne. «Pour l'instant, nous voyons ce manque de place, qui demande un mode de vie minimaliste, comme un avantage», commente Félix.

Grâce à un réservoir d'eau protégé par des fils chauffants, une isolation soigneusement étudiée et un branchement électrique sur la maison en cours de rénovation en attendant des panneaux solaires, le jeune couple d'entrepreneurs espère pouvoir passer l'hiver dans son Airstream avec vue sur le Saint-Laurent. Après ce chantier, il rêve de visiter le Canada et la côte Ouest, et, pourquoi pas, de conserver la roulotte pour des projets à venir.