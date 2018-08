Maisons témoins de l'histoire

« On veut montrer comment l'habitation s'est modifiée au fil du temps, explique Joëlle Perron-Oddo, coordonnatrice des activités éducatives. Une multitude de réalités et d'époques seront représentées. »

Les visites, qui se feront à pied et dureront deux heures, se tiendront dans les secteurs suivants : Viauville, Faubourg Saint-Laurent, Petite-Bourgogne, Villeray, Mercier, Notre-Dame-de-Grâce, Milton-Parc et le Vieux-Saint-Laurent.

Selon les endroits, les bâtiments résidentiels emprunteront des formes variées : maisons rurales, bourgeoises du début du XXe siècle, de type « shoebox », logements ouvriers, bungalows typiques des années 50, duplex, triplex, maisons en rangée, ou encore anciens immeubles industriels convertis en logements.

« L'architecture résidentielle fait partie de notre vie et on ne s'y attarde pas, constate Mme Perron-Oddo. Or, plus on y porte attention, plus on est en mesure de l'apprécier et de vouloir la protéger. »

TOURISTES CHEZ SOI

Tours Kaléidoscope offre aussi la possibilité de découvrir l'histoire de divers quartiers de Montréal, en observant plus attentivement les immeubles qui les composent. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, des guides animeront une quarantaine de circuits dans la ville, débordant dans Westmount et se rendant même jusqu'à Sainte-Rose, à Laval.

C'est l'occasion d'explorer le Vieux-Montréal, le Mille carré doré, Sault-au-Récollet, Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges, mais aussi la Petite-Bourgogne, la Petite-Patrie, la Petite Italie, le Mile-Ex, le Mile End, Hochelaga, Maisonneuve, Griffintown, etc.

Réseau ArtHist, qui célèbre son 10e anniversaire, s'emploie de son côté à mettre en lumière le passé de Laval, en donnant la parole à des personnages colorés. Trois des huit virées patrimoniales dans le Vieux-Sainte-Rose, le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul et le Vieux-Saint-Martin mettent plus particulièrement l'accent sur le patrimoine bâti. « La Ville de Laval est issue de la fusion de 14 villes, dont l'histoire remonte à 1636 », rappelle Sylvie Lemay, directrice générale de l'organisme. D'une grande variété et pouvant dans certains cas accueillir des enfants, des visites pédestres sont prévues jusqu'au 12 août.