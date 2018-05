Vague de renouvellements hypothécaires

Péripéties d'un renouvellement de dernière minute

Il était minuit moins une quand Guy Foster et Sandra Tirone ont conclu leur renouvellement hypothécaire après différentes péripéties. L'échéance était le lendemain! Retour sur leur mésaventure.

Environ un mois avant l'échéance de son prêt hypothécaire, le couple s'est tourné vers l'institution avec laquelle il faisait déjà affaire pour faire son renouvellement. «Elle n'était pas en mesure de nous offrir un taux compétitif, même si ça faisait plus de 25 ans que nous étions clients et que nous avions notre hypothèque et notre marge de crédit avec elle depuis quatre ans», déplore M. Foster.

«La banque est consciente des efforts que le client doit fournir pour changer d'institution financière. Elle ne fera donc pas la même offre à ses clients existants. Les banques font peu d'argent avec le premier terme d'un client. Elles obtiennent une certaine rentabilité avec le deuxième», estime Guy Neveu, directeur au développement hypothécaire chez AFL Groupe financier.

Les «cadeaux»

Le couple s'est donc tourné vers une autre institution. Il a obtenu un meilleur taux pour trois ans. La conseillère lui a aussi indiqué que la banque paierait les frais de notaire et d'évaluation. «Sauf qu'au moment de signer, ce n'était plus le cas, raconte M. Foster. Elle a admis son erreur. Après que nous avons insisté, elle nous a dit que la banque pourrait payer le notaire, mais pas l'évaluation.» Frustré, le couple a décliné l'offre.

«En prêts hypothécaires, tout est possible, mais il n'y a rien de gratuit. Les cadeaux n'existent pas vraiment, le client les paie avec un taux plus élevé», estime Guy Neveu.

Le couple retourne donc voir sa banque pour lui demander d'égaler le taux offert par la seconde institution financière. «Le conseiller nous a dit que ce serait sûrement possible, note Mme Tirone. Il nous parlait comme si c'était une simple formalité.»

Sauf qu'après quelques jours sans nouvelles, le couple a relancé le conseiller... et appris qu'il n'aurait pas le taux demandé. «Il savait qu'on manquait de temps parce que notre hypothèque arrivait à échéance le lendemain, ajoute-t-elle. Le pouvoir de négociation était de son côté. Pour nous, c'était très stressant.»

Il y avait pourtant une autre solution.

«Les banques mettent beaucoup de pression pour que les gens renouvellent rapidement, mais les clients auraient pu demander de laisser le prêt ouvert. Le taux n'aurait pas été très sexy, mais ils auraient pu prendre quelques semaines supplémentaires pour analyser leurs possibilités calmement», indique Guy Neveu, directeur au développement hypothécaire chez AFL Groupe financier.

Renouvellement en ligne

Par hasard, M. Foster a consulté son compte sur le site de sa banque. Il a découvert qu'il pouvait renouveler son hypothèque pour un an à un taux de 2,79 %, sans autres formalités. «J'ai simplement eu à appuyer sur le bouton», raconte-t-il. Jamais son conseiller n'avait évoqué cette possibilité.

Le couple a été charmé par la simplicité du processus, d'autant plus qu'il avait trouvé ardu le magasinage de son hypothèque. «J'ai parlé à plusieurs personnes, et aucune ne voulait me donner un taux au téléphone, toutes voulaient une rencontre», déplore Sandra Tirone.

M. Neveu, lui, s'inquiète plutôt de la possibilité de renouveler une hypothèque sans que la situation financière et le ratio d'endettement aient été considérés. Et sans discuter de l'évolution des taux. Ceux-ci sont en augmentation actuellement, et le couple risque de renouveler à un taux plus élevé dans un an.

D'ailleurs, si les conseillers insistaient tant pour rencontrer le couple, c'est que plusieurs critères peuvent aussi influer sur le taux. Parmi ceux-ci: le fait que le prêt soit assuré ou non par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la cote de crédit, le montant du prêt par rapport à la valeur de la maison, etc.