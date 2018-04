Écoconstruction: viser haut et gagner son pari

Construire des habitations homologuées LEED* n'a plus de secret pour Sotramont. L'entreprise vient d'obtenir la certification écologique LEED platine pour TOD Phase 1, un immeuble en copropriété de six étages bâti dans le quartier Bois-Franc, à Saint-Laurent. Une première au Québec dans sa catégorie.

Le fait que le bâtiment soit doté d'une structure en bois massif CLT (cross-laminated timber, ou bois lamellé croisé en français) a pesé dans la balance, ajoutant 4 points à un dossier déjà impressionnant. Cela a permis d'amasser 81 points et d'ainsi dépasser le seuil de 80 points, nécessaire pour accéder au niveau le plus élevé, soit platine.

«Sur le chantier, Sotramont est un monde à part, indique Emmanuel Cosgrove, directeur d'Écohabitation, qui effectue l'accompagnement et les inspections nécessaires à l'obtention de la certification LEED Habitations au Québec. La rigueur et la qualité sont assez impressionnantes. Il n'y a jamais de surprise lors des inspections.»

Dans une salle de classe, l'entreprise serait l'élève modèle, qui remet ses travaux à temps et est toujours sur la coche, précise-t-il. «Ce n'est pas un tannant!»

Plusieurs éléments leur ont permis l'atteinte de la certification platine, dont l'emplacement, explique Marc-André Roy, président de Sotramont. «Si le TOD avait été bâti en plein champ, cela aurait été plus compliqué, précise-t-il. Il est situé près du transport collectif et de commerces. L'édifice, en plus d'être en CLT, a une excellente performance énergétique. Cela fait partie de notre marque de commerce.»