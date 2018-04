Mon premier appart avant que je devienne une vedette

On rêve tous secrètement de remettre les pieds dans notre premier appartement pour raviver des souvenirs. Anne Casabonne, Julie Snyder, Martin Perizzolo et Brigitte Lafleur ont eu cette chance. Ils ont aussi pu discuter avec les occupants de leur ancien logement.

Brigitte Lafleur: Parfait pour vivre en colocation

La comédienne Brigitte Lafleur a un pincement au coeur chaque fois qu'elle passe devant son premier appartement, car les lieux lui rappellent de bons souvenirs. Sarah Mathurin, l'une des trois locataires actuelles, lui a ouvert la porte du logement. «Si tu passes devant l'appartement et que tu as encore un pincement, tu peux toujours venir nous visiter», lui a dit Sarah lors de leur rencontre. «Je viendrai vous faire de petits coucous!», a promis Brigitte.

Peinture

Brigitte se rappelle très bien l'appartement qu'elle a habité entre 1997 et 1999, pendant ses études au Conservatoire d'art dramatique. Les lieux ont à peine changé, à l'exception de la peinture sur les murs. «C'était la mode de mettre des couleurs vives partout. Sous la moulure qui sépare le haut et le bas des murs du salon, on avait mis du rouge. J'avais aussi peinturé ma chambre en brun. Un jaune brun. C'était vraiment laitte», se remémore Brigitte.

Quand Sarah Mathurin et ses deux colocataires ont emménagé dans le logement, les couleurs étaient beaucoup plus sobres. Mais l'appartement avait quand même besoin d'un coup de pinceau. La tâche s'est avérée plus complexe que prévu puisque les trois amies ont dû sabler le couloir pour enlever la peinture qui s'écaillait. «Les murs étaient blancs, mais d'un blanc sale. C'était le genre de blanc qui te laisse deviner que ça fait longtemps que les murs n'ont pas été lavés ou peinturés», explique l'étudiante à l'UQAM.

Chambre

Brigitte avait trouvé l'appartement en parcourant les petites annonces. Elle a donc eu le privilège de choisir la plus grande des trois chambres à coucher. Vingt ans plus tard, Sarah Mathurin a déniché l'appartement grâce à Facebook, mais elle a renoncé à la pièce la plus spacieuse. «Je ne voulais pas cette chambre parce qu'elle était trop grande. Je n'avais pas assez de meubles pour la remplir.»

Par ailleurs, les fenêtres de l'une des trois chambres donnent sur le mur de briques de l'immeuble voisin. C'est toujours la dernière locataire arrivée qui doit prendre cette chambre, explique Sarah.

«Nous, c'était toujours le gars qui l'avait», renchérit Brigitte.

Loyer

À la fin des années 90, l'appartement coûtait 450 $ par mois aux trois locataires. Aujourd'hui, il coûte le même prix ou presque... par locataire. Le loyer s'élève à 1290 $.

«Je connais nos voisins et leur appartement coûte plus cher, car il y a eu des rénovations, raconte Sarah. Leur salle de bains est flambant neuve. Nous, on a encore une baignoire sur pattes.»

Brigitte réplique: «Je me souviens qu'à 22 ans, on trouvait ça extraordinaire d'avoir un bain sur pattes. On était tellement contents.»

«Nous aussi, on capotait quand on a visité l'appartement», dit Sarah.

Colocation

L'appartement est particulièrement bien divisé pour vivre en colocation, affirment Brigitte Lafleur et Sarah Mathurin. Les chambres se trouvent l'une après l'autre le long du couloir, puis le salon et la cuisine sont au fond de l'appartement. Une porte peut également être fermée pour séparer les pièces communes des chambres à coucher.

«J'avais une coloc qui fumait du pot et elle avait tout le temps des trips de bouffe, raconte Brigitte. On entrait dans la cuisine et c'était l'apocalypse. Ses croustades aux pommes, je n'étais plus capable! C'est sûr qu'il y avait des conflits de temps en temps, mais on passait toujours par-dessus.»

Façade

Quand Brigitte passe devant son ancien appartement, elle trouve toujours la façade aussi jolie, surtout avec les arches aux balcons.

«Nous aussi, on a eu un coup de coeur pour la façade. On avait vu quelques photos sur Facebook, mais quand on est arrivées devant l'immeuble, on a été séduites. En plus, à l'arrière, on a un petit balcon où l'on peut mettre notre barbecue. L'été, on regarde les feux d'artifice de La Ronde. On les voit tous, et c'est super beau. Et on a une vue sur le pont illuminé. C'est vraiment un bel appartement», conclut Sarah.