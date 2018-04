Acheter dans un marché actif

Chaque printemps, beaucoup d'acheteurs potentiels se lancent à la recherche d'une propriété. Or, trouver la maison qui répond à nos besoins au prix qui nous convient n'est pas si simple! Encore moins lorsque la maison est située dans un secteur chaud, où les prix se négocient à la hausse.

Comment faire un bon achat dans un marché qui bouillonne? Renouveler son bail et continuer de payer son loyer en attendant que le marché se stabilise? Ou encore «faire ses devoirs», comme disent les «experts», et s'assurer d'être financièrement capable d'acheter la maison de banlieue à 440 000 $, ou le condo en ville pour sensiblement le même prix?

«On le répète sans cesse, soulève le planificateur financier Sylvain De Champlain: il ne faut pas acheter sur un coup de tête!»

Il ajoute toutefois: «Si on décide d'acheter, il faut tenir compte de notre capacité à rembourser l'hypothèque. C'est bien beau, une maison, mais ça peut devenir lourd à porter si on doit se contenter de se bercer sur son balcon parce qu'on n'a plus les moyens de faire autre chose.»

«Une hausse de 2 % des taux hypothécaires, sur un emprunt de 400 000 $, ça peut représenter une augmentation des versements mensuels de 700 $! Avant d'acheter, il faut tenir compte d'une majoration des taux, qui peut survenir dans cinq ans, au renouvellement, et ne pas toujours se fier aux calculs virtuels des banques», dit Sylvain De Champlain.

Les questions de base

Une fois la question financière réglée, il importe de savoir pourquoi on veut accéder à la propriété, et dans quel endroit on souhaite payer nos taxes foncières, que ce soit à Montréal, en banlieue ou ailleurs au Québec, en milieu urbain ou à la campagne.