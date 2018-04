Joliette toujours abordable

«Joliette est un endroit où l'on trouve un équilibre parfait entre services et coût de la vie. On a un des plus grands musées régionaux du Québec, sans parler du Festival de Lanaudière et de la plus longue patinoire naturelle du Québec [notre photo]», explique Joël Simard, évaluateur pour Bertrand Simard et associés.

Un endroit pour vieillir

Au cours des dernières années, de nombreuses résidences pour personnes âgées ont vu le jour à Joliette. Depuis 2014, 300 nouvelles unités se sont ajoutées dans ce créneau et une cinquième résidence, des Habitations Bordeleau, devrait voir le jour à Saint-Charles-Borromée en 2019, un investissement de 24 millions. L'afflux des gens de cette tranche d'âge s'explique facilement: «Souvent, ils proviennent de villages voisins et ils veulent se rapprocher du centre hospitalier et des autres services de santé, mais aussi des magasins», constate François Coulombe. Pour répondre aux besoins spécifiques de ces citoyens, l'agglomération s'est adaptée. Elle a aménagé des parcs qui comprennent des modules d'exercices adaptés à la mise en forme des 50 ans et plus et Joliette a même mis en place un programme de transport en triporteur destiné aux citoyens les plus âgés.

Le secteur de Joliette n'attire pas uniquement les retraités. Bon nombre de familles et de professionnels viennent également s'y installer en raison de la présence de nombreux sièges administratifs comme le palais de justice, de la panoplie d'écoles, du cégep, de la proximité de la nature et de la scène culturelle bien vivante. «C'est un endroit où l'on trouve un équilibre parfait entre services et coût de la vie. On a un des plus grands musées régionaux du Québec, sans parler du Festival de Lanaudière et de la plus longue patinoire naturelle du Québec. C'est une ville assez près de Montréal [45 min], mais tout juste assez loin pour être autosuffisante», souligne Joël Simard.

Il n'y a pas que le milieu de vie qui soit dynamique, l'économie aussi. Avec un taux de chômage de 5,6 %, le marché de l'emploi s'y porte à merveille et les années qui viennent s'annoncent fructueuses. Nicolas Framery, directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, qui accompagne une trentaine de projets de démarrage ou d'acquisition par année, souligne: «En 2016, les investissements ont atteint 550 millions de dollars. Pour 2017, on parle de 80 millions. C'est un chiffre prudent, car ce ne sont pas toutes les entreprises qui dévoilent leurs investissements.»