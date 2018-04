L'île d'Orléans, un marché au ralenti

C'est Jacques Cartier qui, lors de son deuxième voyage en Amérique, baptisa l'île d'Orléans en l'honneur du duc d'Orléans, fils du roi de France, François 1er. Considérée comme l'un des premiers foyers de colonisation en Nouvelle-France, l'île de 193 km2 comptait 7082 habitants au recensement de 2016.

La MRC de L'Île-d'Orléans, qui est zonée agricole à 95 %, est divisée en six municipalités. Il s'agit de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans et Sainte-Pétronille. «Ce sont de petites organisations qui fonctionnent avec très peu de personnel, précise Harold Noël, préfet de la MRC. Ce sont tous des comités bénévoles qui prennent en main l'organisation d'activités: loisirs, urbanisme, politique familiale, etc.» Cette structure à faible coût, combinée au fait qu'il n'y a pas d'aqueduc dans l'île, permet d'atteindre des taux de taxation significativement bas.

Plus de maisons, moins d'acheteurs

Le courtier immobilier Yves Émond, de RE/MAX Référence 2000, couvre le secteur de l'île d'Orléans: «J'y suis né, je suis de la septième génération et j'y habite présentement. En ce moment, j'ai 47 propriétés inscrites à mon nom.» Il note une augmentation du nombre de propriétés à vendre et associe cette tendance au vieillissement de la population locale et à la baisse du nombre d'acheteurs. «Nous avons perdu une bonne partie des acheteurs américains en 2008 et beaucoup d'acheteurs européens en 2010, explique le courtier. Tout cela est dû au climat économique de leur pays. Ils avaient un pouvoir d'achat très grand grâce au taux de change.»

Des chiffres qui varient beaucoup

Difficile d'établir des moyennes pour le marché de l'île.

«Il y a une énorme différence au niveau des délais de vente et des prix de vente entre Saint-François, à l'est de l'île, et Sainte-Pétronille, qui est située totalement à l'ouest. Et cela est dû à la proximité du pont entre l'île et la ville de Québec. Les prix moyens demandés présentement à Saint-François se situent à 340 000 $ comparativement à 600 000 $ à Sainte-Pétronille», indique Yves Émond, courtier immobilier.

Les prix peuvent aussi varier selon que l'on soit dans le nord ou le sud de l'île, le côté sud-est étant le préféré des acheteurs. Les bateaux de croisière et autres navires empruntent ce côté du fleuve pour naviguer, et la grève offre de belles possibilités pour de longues marches au bord de l'eau.