Ça chauffe à Lac-Brome!

Les statistiques montrent que le prix médian est passé de 279 000 $ en 2016 à 354 000 $ l'année suivante. Une situation qu'explique aisément Suzanne Daigle, courtière chez Royal LePage. «Le volume des ventes se maintient à environ 47 millions, mais avec la vente de 22 propriétés valant plus d'un demi-million, au lieu de 13 en 2016, le prix médian a été largement influencé», explique-t-elle.

Selon Gilbert Arel, directeur général à Ville de Lac-Brome, il y aurait plus de 100 maisons dont la valeur dépasse le million sur le territoire de la municipalité. On peut donc parler d'une ville très riche.

«Généralement, si tu es une personne fortunée qui veut se faire voir, tu achètes à Mont-Tremblant, mais si tu préfères la discrétion, tu viens à Lac-Brome.»

Mme Daigle illustre l'attrait de la municipalité avec une comparaison très flatteuse. «En raison de son caractère qui rappelle la Nouvelle-Angleterre, on dit souvent que le secteur de Knowlton a la saveur des Hamptons dans le coin de New York.»

Près de tout

De façon générale, les acheteurs sont attirés par la proximité avec la frontière américaine, Montréal et Sherbrooke, la beauté des paysages, les 22 vignobles de la route des vins, le lac, la jolie plage, les pistes cyclables, les deux clubs de golf, les domaines de ski et la vie culturelle foisonnante, dans laquelle se rejoignent les deux solitudes.

En plus de chérir le bilinguisme, la municipalité se distingue par l'une des populations les plus âgées du Québec: les citoyens ont en moyenne 53 ans, soit 12 ans de plus que ceux de l'ensemble du Québec. «Il y a énormément de retraités et de semi-retraités ici, précise M. Arel. Environ 27 % des habitants ont plus de 65 ans. Ce sont souvent des gens qui ont eu une grande carrière et qui aiment s'impliquer dans la ville.»

S'impliquer et investir.