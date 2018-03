Investir à la montagne

Mont Sauvage (Laurentides)

Le projet Via Sauvagia, situé à la fois à Sainte-Adèle et à Val-Morin, comprend des maisons unifamiliales, des maisons de ville et des condos au design contemporain. «Géographiquement, la montagne est divisée en deux. Du côté sud, nous sommes à Sainte-Adèle, et du côté nord, nous sommes à Val-Morin. Au sud, c'est un projet de maisons contemporaines unifamiliales. Au nord, c'est un projet de plus haute densité, avec maisons de ville et condominiums», précise Claude Trudeau, directeur des ventes pour le projet Via Sauvagia.

Fait intéressant, les propriétaires du domaine Via Sauvagia sont également copropriétaires de la station de ski Mont Sauvage, une station de huit pistes qui a rouvert ses portes en 2014. Dans un rayon de 15 minutes en voiture, on compte également la station de ski Chanteclerc, de même que les Sommets Olympia, Gabriel, Saint-Sauveur, Morin-Heights et Mont Habitant. Ce bouillant secteur des Laurentides accueille les touristes sur quatre saisons.