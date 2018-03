Trois-Rivières, capitale de la propriété abordable

Trois-Rivières a longtemps traîné la réputation de capitale du chômage avec un taux qui a déjà avoisiné les 14 %. Aujourd'hui, la ville a fait un virage à 180 degrés. Les Trifluviens vivent dans un milieu où le taux de chômage est d'à peine 4 % et où le prix des maisons est parmi les plus bas au Canada. En plus, selon une étude de Statistique Canada réalisée en 2015, la ville figure au deuxième rang national quant à la satisfaction à l'égard de la vie dans les régions métropolitaines.

En 2012, lorsque la centrale nucléaire Gentilly-2 a fermé ses portes à Bécancour, les contrecoups se sont fait durement sentir dans les municipalités environnantes, dont Trois-Rivières. «Près de 200 maisons de plus se sont retrouvées sur le marché», se souvient Garry Gaudreault, courtier immobilier chez RE/MAX. Aujourd'hui, il y a un retour à l'équilibre, au point que le nombre d'inscriptions a baissé de 11 % en 2017. Les maisons s'y vendent rapidement, en 94 jours en moyenne.

Ce qui avantage Trois-Rivières, c'est d'abord le prix des propriétés. «En moyenne, les maisons ont été construites dans les années 50-60, et ce sont de bonnes constructions. On peut facilement trouver une propriété pour 150 000 $. Même si les taxes peuvent être onéreuses, Trois-Rivières est un endroit qui donne une chance aux familles de s'établir», constate Hassan Chellah, courtier pour Via Capitale et président de la Chambre immobilière de la Mauricie.

C'est le secteur Cap-de-la-Madeleine qui s'est démarqué le plus au cours de la dernière année avec une progression de 10 % des ventes au dernier trimestre de 2017. «C'est un peu loin du centre-ville et certaines maisons y sont modestes, mais on peut s'y loger pour 90 000 $», explique Garry Gaudrault.

Un «gros village qui bouge»

Depuis 10 ans, Trois-Rivières compte en moyenne 1000 nouveaux résidants de plus par année. Plusieurs raisons les incitent à choisir la capitale de la Mauricie. Entre autres, on y trouve trois hôpitaux, deux cégeps, une université et une multitude d'infrastructures culturelles et sportives. Le parc national de la Mauricie est aussi tout près. «Nous sommes situés à mi-chemin de Montréal et de Québec. Des activités sont offertes toute l'année, et on trouve beaucoup de restaurants au pouce carré. Nous avons tout ce que les grandes villes ont, sans les inconvénients comme les bouchons. Trois-Rivières, c'est encore un gros village, mais qui bouge», soutient Hassan Chellah.