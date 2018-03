Créer son havre de paix

Des textures différentes

Mélanger les essences de bois, les finis et les textures contribue à créer un effet chic rustique. «La douceur qui se dégage fait qu'on se sent bien quand on entre dans la pièce», souligne Jean-François Prévost, propriétaire de Construction Panache. À noter: les troncs d'un érable (à l'avant) et d'un merisier (à l'arrière), coupés lors des travaux, se retrouvent à l'intérieur pour servir de table d'appoint.

En jouant avec les textures, dans un décor ton sur ton, on crée de la profondeur et on accroche l'oeil, indique Annie Belli, designer adjointe chez Marylaine Langevin designer. Dans une chambre au Havre des Légendes, à Mont-Tremblant, la carpette, les rideaux, le voilage et les coussins sont sobres. «Mais l'effet est super chaleureux», dit-elle, en précisant que tout a été choisi à l'avance pour créer cette ambiance, des fausses poutres et fenêtres beaucoup plus foncées jusqu'aux murs et au plancher, plus pâles.

Des éléments ayant beaucoup de texture contribuent à rendre un intérieur chaleureux, indique la designer d'intérieur Isabelle Viau. La céramique choisie pour ce foyer, à l'aspect naturel, arbore un motif d'hexagone.