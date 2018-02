Ressac immobilier à Sept-Îles

Marc Pelletier affirme que la ville subit sans cesse des vagues immobilières. «Historiquement, Sept-Îles vit des tsunamis: de fortes hausses et de fortes baisses des prix.»

Cela dit, les annonces d'investissements de grands employeurs comme ArcelorMittal, Port de Sept-Îles ou l'Aluminerie Alouette sont en train de stabiliser le marché. «Les gens sont plus positifs, affirme-t-il. Mais je dois quand même me battre avec les vendeurs qui ont acheté leur maison à des prix très élevés en leur expliquant que ça ne représente plus les prix du marché. Ceux-ci n'ont pas tant baissé qu'ils se sont replacés.»

André Lessard croit que la chute des prix se calme, mais il précise que la région a encore mal. Et ce, malgré certaines annonces économiques encourageantes. «Cet automne, la mine du lac Bloom a annoncé l'embauche de centaines de personnes, mais ça ne veut pas dire qu'elles viennent toutes de Sept-Îles. Je ne vois pas comment 50 personnes de chez nous engagées vont aider la ville. Trop souvent, les emplois sont en mode "fly in, fly out", avec des employés qui travaillent dans le Nord et qui repartent vivre ailleurs au Québec.»

En chiffres

> 22 218: Nombre d'habitants

> 83 824 $: Revenu moyen des ménages

> 190 000 $: Prix médian d'une maison unifamiliale

> 19 %: Baisse du prix médian des propriétés depuis 2012

Sources: Statistique Canada, Fédération des chambres immobilières du Québec