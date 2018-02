 Dauphins sur le Parc: l'immeuble le plus élevé à l'est du boulevard Saint-Laurent 

Une piscine exceptionnelle

Une élégante piscine intérieure, avec vue panoramique sur la ville, se trouve au 27e étage de l'immeuble. D'un côté, le Stade olympique; de l'autre, le mont Royal et les gratte-ciel du centre-ville. La mosaïque bleu et blanc, autour de la piscine, importée d'Italie, adoucit la structure, toute en béton. La piscine a été rénovée en 2016 et ceux qui ont la chance de s'y mouiller n'hésitent pas à dire qu'il s'agit de la plus belle piscine privée de Montréal.

Jordi Bonet

Le célèbre artiste peintre, céramiste, muraliste et sculpteur d'origine catalane Jordi Bonet a laissé sa marque dans le hall d'entrée de l'immeuble. À l'invitation des propriétaires, il a produit une murale en ciment peint où l'on distingue une porte, des vagues et des figures et des formes marines représentant le monde des dauphins. Jordi Bonet est l'auteur, entre autres, de la murale Citius, altius, fortius, à la station Pie-IX du métro de Montréal.

Verre de Murano

Le hall d'entrée est à la fois sobre et impressionnant, avec son lustre en verre de Murano, en plein centre de la pièce, son muret en acajou et sa murale, à l'autre extrémité. Le sol est couvert de marbre importé d'Italie. La construction de l'immeuble de condos au 3535, avenue Papineau, entre 1972 et 1974, avait été financée entièrement par des intérêts européens. D'où la décision de faire appel aux verreries de Venise pour rendre le hall encore plus lumineux.