Propriété de la semaine: luxe personnalisé à Candiac

C'est une propriété luxueuse de construction récente, située à Candiac, qui a attiré le plus de visiteurs cette semaine sur la plateforme Centris.

La maison de cinq chambres se trouve sur un grand terrain de près de 13 000 pi2, une rareté dans le secteur, précise le courtier.

Parmi les 18 pièces, on trouve un cinéma maison et l'aire ouverte du rez-de-chaussée, qui réunit salon, cuisine et salle à manger, accueille un cellier vitré de 84 bouteilles.

Un éclairage à DEL peut donner des airs de boîte de nuit aux pièces de vie.

Prix demandé: 1 099 000 $.

Consultez la fiche de la propriété: https://www.centris.ca/fr/maison~a-vendre~candiac/28976482