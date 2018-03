La «stratégie immobilière» du militaire

Une semaine pour trouver la maison!

Tout se passe très rapidement. Souvent en moins de sept jours. C'est tout le temps dont disposent les militaires pour visiter des maisons, faire une offre d'achat et régler le financement hypothécaire. Trois courtiers spécialisés dans ce marché nous racontent comment ça se passe sur le terrain.

Denis Depelteau, courtier Remax du Haut-Richelieu

«Quand ils arrivent à Saint-Jean-sur-Richelieu, les militaires n'ont pas de temps à perdre, et moi non plus! Je les fais monter dans mon auto, et on visite jusqu'à 30 propriétés en l'espace de trois ou quatre jours. Je passe la journée avec eux, et ils apprécient d'être ainsi accompagnés. Parce que, très souvent, ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Ils arrivent parfois de l'étranger, ou d'une base militaire ailleurs au Canada. Je leur explique la réalité du marché et je les guide dans les démarches. Quand ils repartent chez eux, ils ont acheté la maison et il ne reste plus qu'à régler le financement hypothécaire.»

Manon Vaillancourt, courtière Royal Lepage, Saguenay

«C'est un marché important pour les courtiers de la région, les militaires basés à Bagotville qui achètent ou qui vendent leur maison. On a deux grosses bourrées par année, en février-mars et en mai-juin. Les plus jeunes vont acheter des maisons à 175 000 $ et moins, et ceux qui ont plus d'expérience [les pilotes, les mécanos et les militaires de haut rang] trouvent souvent des maisons à plus de 300 000 $. Ce qu'il y a de bien avec cette clientèle, c'est qu'on sait que les militaires viennent dans la région pour acheter. Ça se passe vite!»

Jean-Pierre Gamache, courtier Royal Lepage, Valcartier

«C'est intense, quand un militaire nous arrive avec l'intention de trouver une propriété! On sait qu'il doit repartir avec une adresse, une maison qui fait son affaire, et à son prix. Avant d'arriver ici, le militaire fait ses recherches sur l'internet, et ensemble on fait une sélection de 10 à 20 maisons qu'on va visiter au cours d'une seule journée! À la fin, on ramène ça à trois ou quatre maisons et c'est alors qu'arrive l'offre d'achat. Mais il n'y a pas que des acheteurs dans ce marché; il y a aussi des militaires qui mettent leur maison en vente et qui doivent réduire leur prix, parce que le marché tourne au ralenti près de la base de Valcartier [Shannon, Pont-Rouge, Val-Bélair].»