Coup d'oeil: un diamant à polir à Sorel-Tracy

Loin des bouchons de circulation et du stress, avec une vue sur le fleuve ou la rivière Richelieu, disposant de parcs, de pistes cyclables et de tous les services, dont un cégep, Sorel-Tracy a quelques très bonnes cartes dans son jeu. « On est au bout de l'autoroute 30, au milieu de tout. On est à une heure des centres, que ce soit Longueuil ou Trois-Rivières », mentionne Sophie Chevalier, courtière immobilière pour Remax Signature.

UN MARCHÉ D'ACHETEURS

Région industrielle, Sorel-Tracy a connu son lot de difficultés au cours des dernières années. La plus récente en date a été le déménagement, en janvier dernier, du centre administratif de General Electric (GE) vers Brossard. Résultat : 350 employés ont été affectés par cette décision. Certains ont décidé de rester dans la région, mais plusieurs ont plié bagage.

Selon Yanick Caisse, courtier pour Via Capitale, cette conjoncture explique la raison pour laquelle le prix des maisons a chuté de 2 % en 2017 pour atteindre une moyenne de 166 500 $ pour une maison unifamiliale.

« Nous sommes dans un marché d'acheteurs. En moyenne, nous avons un inventaire de 300 résidences, autant des constructions récentes que des bungalows ou des vieilles maisons. Il y a une bonne diversité dans le secteur. »

- Yanick Caisse, courtier pour Via Capitale

Malgré cette situation, Yanick Caisse est loin d'être défaitiste. Il y voit plutôt une occasion d'affaires pour les futurs citoyens. « Les gens qui vendent leur maison sur la Rive-Sud pour s'installer à Sorel-Tracy gagnent quasiment à la loterie en raison du prix des maisons, mais aussi parce qu'ils vont améliorer leur qualité de vie. » Autre raison d'être positif : la disponibilité des terrains. « Il y a beaucoup de développement qui peut se faire tant du côté résidentiel que commercial parce que nous avons des terrains. »

UN AVENIR PROMETTEUR ?

Ancienne conseillère municipale, Sophie Chevalier voit d'un oeil positif l'avenir de Sorel-Tracy. La courtière immobilière cite les projets en cours, comme le futur pôle logistique relié à la Stratégie maritime du gouvernement, qui sera créateur d'emplois.

« La zone industrielle portuaire va se développer. En 2018-2019, beaucoup d'emplois vont se créer. Cela s'ajoute à la nouvelle prison fédérale qui vient tout juste d'être ouverte. La région compte aussi de bons employeurs comme Rio Tinto Fer et Titane », souligne-t-elle.

Luc Poirier, un important promoteur de la région, croit tellement en l'avenir de Sorel-Tracy et du pôle logistique qu'il développe en ce moment un nouveau quartier résidentiel de 450 unités d'habitation.

La Ville fait aussi des efforts de son côté pour attirer de nouveaux résidants. Elle offre, entre autres, un programme de crédit de taxe foncière variant entre trois et cinq ans pour les constructions neuves qui sont certifiées Novoclimat 2.0 et LEED.

EN CHIFFRES

34 755 : Nombre d'habitants que comptait Sorel-Tracy en 2016

30 039 $ : Revenu médian en 2015

166 500 $ : Prix médian d'une maison unifamiliale

10 150 : Nombre de propriétaires

Sources : Statistique Canada et Fédération des chambres immobilières du Québec