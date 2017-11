Pour qui, les maisons à 1 million?

Séduire pour vendre

Les courtiers immobiliers s'entendent pour dire que les stratégies de mise en marché ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit de vendre une propriété dont le prix dépasse le million. Et l'approche à avoir avec le vendeur n'est pas la même non plus.

Brochure et présentation visuelle soignées, photos et vidéos faites par des professionnels, site web et fiches d'inscription qui se distinguent des propriétés offertes à prix inférieurs, etc. «Le vendeur veut différencier sa propriété du reste de l'inventaire. Il ne veut pas retrouver sa propriété présentée à côté d'un condo à 275 000 $. Dans ce segment, on veut attirer des acheteurs qui cherchent un certain luxe, mais on veut aussi faire plaisir aux vendeurs qui souhaitent une mise en marché qui reflète la catégorie à part dans laquelle ils se trouvent», explique le courtier Simon Léger, directeur des ventes pour l'Équipe Bardagi, qui couvre principalement le secteur de la couronne nord du mont Royal à Montréal.

La barrière psychologique

Au moment de la mise en marché, il y a lieu de se poser la question de la réelle signification du chiffre du million. Est-ce que le chiffre fait peur? «Le plus vieux truc marketing qu'on utilise encore, c'est la stratégie du 999 000 $ pour être en dessous du million. Si on a le choix d'afficher une propriété à 1 049 000 $ ou 995 000 $, on dit au vendeur que l'on obtiendra probablement plus de sous en affichant un prix plus attrayant qu'en demandant un montant plus élevé. On va mettre plusieurs acheteurs en compétition parce que le prix est intéressant et de là, on pourra même être capable de vendre au-dessus du prix demandé», poursuit M. Léger.

Mais le fait d'afficher sous la barre du million n'est pas qu'une question de marketing. C'est d'abord un souci d'accès à la propriété.

En effet, le gouvernement a tracé une ligne en ce qui concerne les mises de fonds. Auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le plafond quant au prix d'achat dans le cas de l'assurance prêt hypothécaire offerte est désormais de 1 000 000 $. Si le prix dépasse 500 000 $, la mise de fonds minimale exigée est de 5 % pour la première tranche de 500 000 $ et de 10 % pour l'excédent. «Alors, dès que l'on dépasse le million, on doit prévoir un comptant de 20 % du prix d'achat, calcule le courtier. Lorsque l'on parle d'endettement, ce n'est pas parce qu'on s'achète une maison d'une telle somme que l'on aura nécessairement 20 % de comptant, alors le million vient souvent tracer cette ligne-là.»

Un million mal situé? Les attentes des vendeurs ne sont pas toujours faciles à gérer, surtout dans le cas de gens qui ont acheté dans des quartiers centraux et réalisé des travaux exceptionnels. Ils s'attendent à obtenir 1 million, mais il s'agit de ventes plus complexes. «On a un exemple sur le Plateau Mont-Royal où les gens ont mis beaucoup d'argent et fait appel à un architecte, ils ont personnalisé à leur goût, le produit se présente très bien, mais il faut trouver le bon acheteur qui sera prêt à payer 1 million pour ces grandes rénovations, prévient M. Léger. On le voit surtout quand ce sont des gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui achètent et rénovent en grand dans un secteur qui ne peut pas le prendre. Ça devient la maison la plus chère de la rue et ce n'est pas une bonne chose.»