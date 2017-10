Visites libres d'automne: comparer pour mieux acheter

Le marché immobilier évolue. Les acheteurs s'adaptent, n'attendant plus nécessairement au printemps pour magasiner leur future habitation. Pour leur faciliter la tâche, les Visites libres d'automne ont lieu en fin de semaine et la fin de semaine prochaine, mettant en vedette une soixantaine de projets situés autant à Montréal que dans les banlieues nord et sud de la métropole.

«Il y a de tout, que ce soient des immeubles presque complétés avec des unités prêtes à être habitées ou des projets avec des délais de livraison de 6, 12, 18 mois et plus, selon leur envergure, indique Jacques Beaulieu, président des Visites libres d'automne. C'est toujours mieux de réserver à l'avance pour obtenir l'étage et l'orientation souhaités, au prix désiré. Il y a plus de choix. En même temps, certains constructeurs seront peut-être prêts à faire certaines concessions pour libérer des appartements en inventaire.»

Pour accélérer les recherches sur le web, les projets sont répertoriés dans différentes catégories: les abordables (pour ceux qui acquièrent une première propriété), pour les familles (trois chambres), le luxe abordable, de prestige (grand luxe), options 55+ et locatif.

Les condos sont majoritaires, surtout à Montréal, mais des maisons en rangée et jumelées sont aussi offertes.