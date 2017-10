Minimaison: petites maisons, grandes ambitions

Le projet de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est l'un des 11 auxquels collabore Confort Design, qui s'est résolument tournée vers la minimaison. «Elles représentent aujourd'hui 75 % de nos ventes et notre chiffre d'affaires a doublé, a révélé Sylvain Nadeau, copropriétaire de l'entreprise de Mascouche. Ça a été le salut de notre compagnie. Il y a trois ans, nos ventes annuelles avaient chuté à 30 unités, nous allons en vendre 70 cette année. Nous avons fait la transition en faisant des études démographiques et on a bien vu que c'est là que ça se passait.»

Les baby-boomers en tête

Une visite à l'une des journées portes ouvertes organisées il y a deux semaines par Confort Design nous a permis de constater quelle est la clientèle cible des minimaisons. Des baby-boomers qui n'ont plus besoin de l'espace d'une grande maison et qui veulent économiser, sans toutefois se tourner vers le condo. «Presque 90 % de notre clientèle a 55 ans et plus et, bien souvent, elle veut vivre sur un seul étage, nous a expliqué Sylvain Nadeau. Ces clients recherchent un style de vie: ils vendent leur maison à 340 000 $ et achètent à 175 000 $, ils choisissent de conserver leur argent pour voyager.»

Il s'agit de clients qui connaissent parfaitement leurs besoins et qui tiennent à leur confort - pas question pour eux d'envisager une toilette à compostage, par exemple. «Les gens ont les mêmes nécessités, mais dans un espace plus restreint, a expliqué Sylvain Nadeau. Ils veulent donc personnaliser leurs minimaisons. Avec une largeur de 16 pi pour respecter les normes de transport, c'est tout un défi pour nos technologues. C'est pourquoi nous offrons, sans frais, 25 heures de modifications de plans.»

Pour M. Nadeau, la minimaison n'a rien d'une mode passagère ; le marché va afficher selon lui une croissance soutenue dans les prochaines années. Quelques municipalités ont même commencé à solliciter son entreprise. «Les gens sont en santé plus longtemps et les minimaisons créent une étape intermédiaire entre la maison et la résidence pour personnes âgées», a-t-il conclu.