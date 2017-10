Minimaisons: plus de curieux que d'acheteurs

Caroline Vinet

À la recherche d'une résidence secondaire, Mme Vinet et son mari ont acheté une minimaison à La Conception dans le projet CHIC Shack, qui n'a de communautaire qu'un accès privé à des sentiers, une plage à la rivière Rouge et un quai au lac Martin. Depuis juin 2017, ils vivent dans 900 pi2.

«On habite une maison de 2000 pi2 à Saint-Sauveur, mais on tend vers le minimalisme, dit-elle. Nos enfants vont éventuellement partir et notre objectif est de diminuer notre charge financière, le chauffage et les choses accumulées.»

Déjà, un changement semble s'opérer. «Notre maison est sur pieds, donc sans sous-sol pour tout entreposer. On a un cabanon, mais on n'y range pas nos livres ni nos albums de photos. Par la force des choses, on apprend à se départir de bien des choses qu'on réalise inutiles et on maximise ce qu'on a.»

Ils vivent dans un espace réduit, mais ils n'ont jamais eu l'impression de se marcher sur les pieds. «Une petite maison nous pousse à être encore plus à l'extérieur. Et quand on reçoit, on organise un cocktail avec des bouchées et les gens restent debout, puisqu'on ne peut pas asseoir 10 personnes autour d'une table.»

L'été leur a également permis de prendre conscience du potentiel locatif de leur achat. «Beaucoup de gens nous ont demandé si on voulait louer. Et l'hiver prochain, on va louer de novembre à avril pendant la saison de ski au mont Tremblant. Éventuellement, on va y habiter nous-mêmes en hiver.»

Caroline Vinet n'exprime pas de crainte quant à la revente de la propriété. «C'est un modèle contemporain, qui n'est pas original au point d'être désuet dans 10 ans. Il y a deux chambres à coucher, beaucoup de fenêtres et un toit plat comme les autres modèles. C'est un bon investissement. Et quand le projet va continuer de se développer, la rareté va faire augmenter sa valeur.»