Montréal séduit les Chinois

Une question d'adaptation

L'arrivée des acheteurs chinois sur le marché montréalais est récente. Pour les courtiers, elle représente un défi d'adaptation.

Près de la moitié des propriétés acquises par les Chinois sont payées en liquide sans emprunt bancaire, observent les courtiers interrogés par La Presse. Une information que corrobore Francis Cortellino, chef analyste, analyse de marché, à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

«Ces acheteurs ont beaucoup moins recours à des prêts hypothécaires que les acheteurs locaux, dit-il. On a calculé, dans un récent rapport, qu'à peine 40 % des acheteurs étrangers empruntent pour financer une acquisition.»

Transférer les fonds

Pour sa part, le courtier immobilier Joseph Montanaro estime que c'est «du cas par cas». «Certains de mes clients payent la maison avec un chèque visé, d'autres font un prêt hypothécaire, dit-il. Je ne suis pas prêt à dire que tous les Chinois débarquent avec une valise pleine de cash!»

Et il arrive que les transactions avec des acheteurs étrangers soient parfois plus complexes. «Il faut s'assurer que les transferts d'argent se feront dans les délais prévus au moment de la transaction», donne-t-il en exemple.

Parler la langue des acheteurs

Le courtier Martin Rouleau ne cache pas que son travail s'est transformé depuis que la clientèle chinoise se fait plus nombreuse dans le marché montréalais.

«C'est une autre façon de faire les choses, dit-il. On reçoit maintenant des appels de courtiers d'origine chinoise qui représentent leurs clients. On leur fait visiter des maisons et ça se traduit très souvent par des transactions.»

Il observe que les visiteurs s'expriment souvent en mandarin, en présence de leur courtier. «Je ne parle pas leur langue et je dois demander à leur courtier de traduire pour connaître leurs impressions», résume-t-il.

Des achats sans taxe punitive

Un fait demeure: le marché immobilier de la région de Montréal ne subit pas (encore) la même pression qu'à Toronto et à Vancouver, où la présence des acheteurs étrangers a contribué à faire exploser le prix des propriétés, au point où les gouvernements provinciaux ont imposé une taxe de 15 % sur tout achat d'une propriété par un ressortissant étranger.

«Il ne faudrait pas qu'on imite Toronto et Vancouver, ça tuerait le marché», prévient le courtier Joseph Montanaro. Pour une propriété de 2 millions, la taxe de 15 % représente un supplément de 300 000 $ pour l'acheteur.

Voyages faciles

Il faut comprendre que ces «visiteurs» en sont souvent à leur premier séjour en Amérique du Nord. Ils «débarquent» à l'aéroport Montréal-Trudeau avec l'intention d'y déménager leur petite famille, après avoir visité quelques propriétés. De nombreux courtiers immobiliers qui se spécialisent dans le marché de la Chine ne cachent pas que l'activité est plus intense depuis qu'Air Canada assure une liaison quotidienne directe entre Montréal et Shanghai. Et c'est sans compter les trois vols hebdomadaires d'Air China entre Pékin et Montréal.