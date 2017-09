Montréal, nouveau pôle de l'«immobilier de luxe»

Montréal se positionne de plus en plus comme un pôle de l'«immobilier de luxe», selon Sotheby's International Realty Canada.

Au Québec, croit la firme, les acheteurs potentiels sont plutôt confiants, et les ventes de maisons et d'appartements en copropriété de plus de 1 million de dollars à Montréal ont augmenté de 60 % en juillet et en août par rapport à l'an dernier.

Sotheby's croit que Montréal deviendra cet automne un chef de file dans le marché de l'immobilier de luxe au Canada.

Brad Henderson, président-directeur général de Sotheby's International Realty Canada, estime que Montréal offre une qualité de vie enviable et des prix plus abordables dans le secteur immobilier.