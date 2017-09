Jeunes et propriétaires

Acheter tôt: mode d'emploi

Il faut planifier l'achat d'une première maison des années à l'avance. Comment réussir à acheter tôt dans la vie? Nous avons posé la question à quelques experts, dont les avis divergent parfois un peu.

La discipline

«Les 25-34 ans ont tendance à aller trop vite, à vouloir obtenir ce qu'ils désirent tout de suite, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut s'y prendre au moins deux ans à l'avance, sinon plus, pour se constituer une mise de fonds digne de ce nom. Le fils d'un de mes clients, âgé de 24 ans, a réussi à s'acheter un condo après avoir cotisé à son compte d'épargne libre d'impôt (CELI), à raison de 1500 $ par mois. Il allait à l'université, il habitait chez ses parents, et quand il travaillait, il mettait toutes ses économies dans son compte d'épargne libre d'impôt.» - André Lacasse, planificateur financier

La patience!

«Il faut faire preuve de patience. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui affirment qu'il faut acheter le plus rapidement possible. Il vaut mieux attendre le temps qu'il faut si les finances ne nous le permettent pas. Je privilégie l'option du régime enregistré d'épargne-retraite (REER), qu'on pourra transformer en RAP, en vue de l'achat d'une première maison. Ça demeure un outil très efficace, je l'ai moi-même utilisé pour acheter ma première propriété. Il y a trois règles à suivre si on veut accéder à la propriété: se mettre des sous de côté, cotiser à son REER et viser de bons rendements pour faire un RAP plus rapidement.» - Benoit Chaurette, fiscaliste à la Financière des professionnels

L'impatience!

«On ne gagne rien à attendre avant d'acheter! Je dis à mes clients qu'il vaut mieux acheter s'ils se qualifient pour le prêt, même s'ils n'ont que 5 % de mise de fonds et qu'ils doivent passer par la Société canadienne d'hypothèques et de logement et verser la prime [la prime peut atteindre 4,50 % de la somme empruntée - deux autres assureurs hypothécaires évoluent dans ce marché: Genworth Canada et Canada Guaranty]. Dans la vraie vie, je connais très peu de jeunes acheteurs qui ont 20 % de la mise en liquide, soit 60 000 $ pour une maison de 300 000 $. Ça peut prendre sept à huit ans pour économiser un tel montant, et encore! Il vaut mieux passer à l'action tout de suite et profiter de la plus-value avec l'appréciation de la valeur marchande de la propriété.» - Hugo Leroux, président d'Hypotheca

La créativité

«Il faut savoir se montrer créatif quand on est un premier acheteur et qu'on croit avoir trouvé la propriété qui nous convient. Il y a le financement hypothécaire conventionnel, mais il y a d'autres moyens d'y arriver. Un vendeur motivé pourra financer la balance de vente pour faciliter une transaction. C'est peu connu du public, mais quand c'est bien fait, devant notaire, c'est tout à fait sécuritaire. On peut parfois aussi compter sur des sommes d'argent provenant d'un oncle, d'un ami, pour amasser la mise de fonds nécessaire en vue d'une acquisition. À la condition que tout soit bien enregistré devant un notaire!» - Stéphanie Milot, investisseuse immobilière et conférencière

L'opportunité

«Les conditions du marché sont favorables pour les premiers acheteurs, en cette fin d'été 2017. Les taux hypothécaires sont encore bas. Le timing est bon, et les acheteurs peuvent saisir des opportunités. On anticipe des hausses de taux d'ici la fin de l'année. Cela pourrait inciter les nouveaux acheteurs à aller de l'avant plus rapidement. L'indice de confiance du Conference Board montre des signes encourageants. Il est question d'un sommet, d'une période plus propice que jamais pour faire un achat important, comme une propriété. Le marché de l'emploi est en feu, et les prix continuent d'augmenter.» - Paul Cardinal, économiste à la Fédération des chambres immobilières du Québec