L'ABC du chalet touristique

À partir du moment où l'on offre en location, contre rémunération, une ou plusieurs unités d'hébergement pour une période de 31 jours et moins à des touristes et que cette offre est publique, régulière, récurrente et constante, il faut se conformer à la réglementation sur les établissements touristiques du ministère du Tourisme.

DEMANDER LES ÉTOILES

Toute personne qui désire faire de la location touristique doit d'abord contacter la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ). La première étape consiste à obtenir un avis de conformité de la municipalité dans laquelle l'établissement est situé. C'est la CITQ qui en fait la demande. « Si la municipalité refuse le zonage dans lequel la maison, l'hôtel ou le gîte est situé, on ne peut pas poursuivre l'ouverture du dossier et on doit en informer l'exploitant », explique Michel Rheault, directeur général de la CITQ.

Par la suite, l'organisme visite les lieux pour attribuer la classification, selon un guide remis à tous les nouveaux exploitants. Les résultats se traduisent en étoiles ou en soleils dans le cas des gîtes. Un panonceau est remis et tient lieu d'attestation de la classification. Il doit être affiché à la vue du public.

La visite de classification porte sur des éléments objectifs, et non pas subjectifs. « On ne prend personne par surprise. On regarde la qualité et le respect de l'équipement et 30 % de la grille de visite porte sur l'entretien, la maintenance, la propreté de l'endroit », précise M. Rheault. La classification est attribuée pour une période de deux ans.

ASSURER LA PROPRIÉTÉ

En plus d'une assurance responsabilité de 2 millions demandée par le ministère du Tourisme, le propriétaire qui fait de la location à court terme doit aussi valider certains détails auprès de son assureur. « La norme actuelle en ce qui concerne les résidences secondaires ou saisonnières est que l'on doit aviser notre assureur que la résidence sera louée. L'assureur demandera au client ses projections de locations. Lorsque la location est faite pour une période inférieure à 30 jours par année, dans bien des cas, les conditions du contrat demeurent inchangées, mais certains assureurs pourraient l'interdire », explique Nathalie Lemieux, présidente chez JA Lemieux Assurances et Services financiers.

Si on prévoit plus de 30 jours de location non consécutifs par année, un contrat spécifique à la location à court terme est requis. « Ça sort de l'assurance normale détenue par le propriétaire. Par exemple, il est possible que l'assureur restreigne le contrat et que le vol et le vandalisme perpétrés par les locataires soient exclus chez certains assureurs », prévient Mme Lemieux.

PERCEVOIR LES TAXES

Toute personne qui fait de la location à court terme doit en déclarer les revenus. En plus de percevoir la taxe d'hébergement, il faut aussi penser à la TPS et la TVQ. « Une personne qui loue des unités d'hébergement à des clients, quelle que soit leur provenance, doit s'inscrire et percevoir la TVQ et la TPS payables par ses clients sur la contrepartie payable à l'égard des unités d'hébergement louées, à moins d'être un petit fournisseur », explique Geneviève Laurier, porte-parole à Revenu Québec.

Pour qu'on soit considéré comme un petit fournisseur, « le total des recettes provenant des biens et des services taxables qu'elle fournit au cours d'un trimestre civil donné ou pour l'ensemble des quatre trimestres civils qui le précèdent ne doit pas excéder 30 000 $ », ajoute Mme Laurier.

BIEN S'INFORMER POUR ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES

Le Règlement sur les établissements d'hébergement touristique contient quelques zones grises, tout particulièrement dans le choix des mots. Par exemple, à partir de quand une location est-elle considérée comme régulière, récurrente et constante ? Même du côté du ministère du Tourisme, la définition n'est pas toujours claire à ce sujet.

Ainsi, comme la réglementation qui encadre la location à court terme comprend plusieurs subtilités, tant au chapitre des assurances et de la fiscalité que sur le plan légal, il est recommandé de s'informer auprès de personnes compétentes dès les premières étapes du processus d'achat d'une résidence en vue d'une location temporaire.

QUELQUES CHIFFRES

Les frais de classification annuelle sont de 247,78 $ + 5,22 $ par unité d'hébergement.

En date du 1er mars 2017, il y avait 5107 résidences de tourisme en exploitation au Québec. Les Laurentides (1220), Québec (526), l'Estrie (565) et Charlevoix (498) arrivent en tête de liste*.

Quant à la non-conformité aux règlements, entre le 1er juillet 2016 et le 9 mars 2017, il y a eu 554 signalements et 201 dépistages effectués par Inspection Hébergement Québec (IHQ), l'organisme à qui a été confié le mandat d'exécuter un programme d'inspection en vue de l'application de la Loi et du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique**.

* Source : banque de données de la CITQ, 1er mars 2017

** Source : site web d'Inspection Hébergement Québec